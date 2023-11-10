Лідер гурту Latexfauna Діма Зезюлін вперше стане батьком. Він розповів, як виховуватиме сина

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста у подкасті "СЛУХ: Музика та культура".

Фронтмен Latexfauna вперше стане батьком

За словами виконавця, на народження первістка він очікує взимку. Дмитро зазначив, що у нього буде син.

Дмитро Зезюлін (фото: instagram.com/latexfauna)

"Скоро я продовжу свій рід. Я очікую взимку народження сина", - поділився співак.

Зезюлін також розповів, як він планує виховувати майбутнього спадкоємця.

Так, музикант поділився, що у дитинстві він був оточений любов’ю, а це дуже вплинуло на нього, як на особистість.

Цю безмежну любов і увагу артист хоче дати і своєму сину.

Дмитро Зезюлін (фото: instagram.com/latexfauna)

"Треба дитині дати любов і показувати це тактильно, словами, вчинками… Я думаю, що у житті мені сильно поталанило, тому що я народився третьою дитиною. Мої батьки набили собі шишок з моїми молодшими братами. А я вже народився у такій колосальній любові, і це дуже вплинуло на мене, як на особистість, і на те, як я функціоную у світі. Ця любов, якою я був оточений, і з моїми братами, і з мамою та татом, і бабусею, дала мені багато конструктиву у житті, як я живу і вирішую свої питання", - розповів соліст гурту Latexfauna.

На питання ведучого подкасту, яких помилок батьків Дмитро буде уникати у вихованні свого сина, виконавець відповів, що зрозуміє це лише тоді, коли народиться його дитина.

Дмитро Зезюлін (фото: instagram.com/latexfauna)

"Поживемо - побачимо. Дуже легко говорити, коли у тебе ще не з'явилася дитина. Мої батьки релігійні, тому я точно не буду насаджувати якусь релігійність свой дитині. Мене також насильно змушували читати, а я страшно не любив цього, тому змушувати свою дитину я не буду", - говорить Зезюлін.

Також він додав, що точно не буде давати дитині користуватися ґаджетами і солодке до певного віку, назвавши причину.

"Солодке створює умови для дефіциту уваги. Я у дитинстві їв багато солодкого, тому у класі мені було дуже важко сконцентруватися. Не знаю, чим я брав, але точно не увагою і посидючістю", - поділився співак.