В Україні боржникам з оплати комуналки можуть обмежити виїзд за кордон

Фото: прикордонник (facebook.com DPSUkraine)

У Кабміні надали роз'яснення по внесеному до Ради законопроекту

В Україні боржникам з оплати житлово-комунальних послуг можуть обмежити право виїзду за кордон. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3613, а Міністерство розвитку громад та територій надало по ньому роз'яснення.

Про це повідомляє урядовий портал.

Що пропонує законопроект

Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг" передбачає обов'язкову реструктуризацію заборгованості населення, якщо вона перевищує суму, визначену урядом за кожним видом ЖК-послуг, станом на 01.10.2020.

Реструктуризація пропонується терміном до 5 років при умові, що загальна сума платежів (поточних та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості) не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату ЖКП для оплати поточних платежів.

Цей закон пропонує певні тимчасові обмеження до боржників. Зокрема, за рішенням суду можуть обмежити право виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

"У разі не укладання договору реструктуризації та несплати поточних платежів, заборгованість, що утворилася станом на 01.10.2020, стягується за рішенням суду. Заходи, які можуть бути застосовані до боржника, визначаються законом "Про виконавче впровадження", - вказано у повідомленні Мінрегіону.

Основні міфи навколо закону

За словами замглави Мінрегіону Наталії Хоцянівської, щойно зареєстрований законопроект вже встиг обрости міфами.

"Зокрема, міф, що за борги забиратимуть квартиру. Законом "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 це 94460 гривень), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", - запевнила урядовець.

За її словами, другий міф - обов’язково забиратимуть 50% заробітної плати. За рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації.

"Третій міф - у першу чергу постраждають малозабезпечені верстви населення. Не постраждають. Малозабезпечені верстви населення користуються субсидією. Крім того, законопроект передбачає наявність Комісій на місцевому рівні, де розбиратимуться з можливостями оплати послуг та погашенням боргів", - підкреслюють у Мінрегіоні.

Також вказано, що у разі незгоди з сумою боргу споживач може звернутися до Комісій на місцевому рівні, де розбиратимуться з питанням боргу. Крім того, якщо споживач впевнений у своїй правоті - він може звернутися до суду у будь-який час.

"Також не дійсна інформація, що заборона щодо виїзду за кордон, користування транспортними засобами та зброєю почне діяти одразу з прийняттям закону", - додала Хоцянівська.

Нагадаємо, раніше у Мінрегіоні пропонували реструктуризувати заборгованість споживачів житлово-комунальних послуг, що виникла станом на 1 травня цього року.

Як писало РБК-Україна раніше, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ в цьому січні зросли в порівнянні з січнем 2019 року.

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Автор: Юлия Струк