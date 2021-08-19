Археологи знайшли під Кропивницьким поховання, яким 3 і 5 тисяч років

Біля селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області археологи виявили два поховання раннього бронзового століття і початку залізного віку.

Дані поховання були знайдені під час розкопок кургану. Їх вік становить три і п'ять тисяч років.

Цікаво, що на картах 50-х і 80-х років курган позначався висотою один метр. У наші дні він знаходиться майже на рівні поля.

Під Кропивницьким археологи знайшли давні поховання (фото: suspilne.media)

В одному похованні був скелет молодого чоловіка, якого поховали 5 тисяч років тому. Скелет відправили на експертизу, але він погано зберігся через такого тривалого часу і нір гризунів, які живуть в степу.

"Це поховання було зроблене в прямокутній ямі, орієнтованій майже по лінії схід-захід. Перекрито було камінням. Чотири плити лежали поверх цього поховання", - розповіли археологи.

Під Кропивницьким археологи знайшли давні поховання (фото: suspilne.media)

Камені, якими було перекрито поховання, передадуть в Петровський краєзнавчий музей. Другому похованню, яке знайшли, майже три тисячі років.

"Ми його визначаємо, як кіммерійське, тому що положення скелета було на лівому боці з руками перед тазом, яке нагадує положення вершника", - додали експерти.

Під Кропивницьким археологи знайшли давні поховання (фото: suspilne.media)

Археолог Юрій Лук'янченко зробив ескізи з поховань.

"Це поховання центральне ямної культури. З нього збереглося кістки людини, череп, всипаний фарбою - мінеральною охрою, дерев'яне вугілля. Він не просто лежав на землі, а на такій рогожі, вона відбилась, і ми її зафіксували", - заявив він.

Директор обласного департаменту культури та туризму Уляна Соколенко зазначила, що в області майже 2800 курганів знаходяться на державному обліку. Це п'ята частина всіх що існують.