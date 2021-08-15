Літу - кінець? В Україну увірветься затяжне похолодання

Погода в Україні скоро зміниться з приходом похолодання. Синоптики прогнозують, що до кінця серпня будуть "гойдалки", а в останню декаду літа очікується +20+24 градуси.
Що буде з погодою в наступні два тижні - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно з прогнозом ресурсу Gismeteo, у понеділок-вівторок, 16-17 серпня очікується +28+ 2 майже скрізь (крім західних областей)
Перша хвиля похолодання зайде в Україну із заходу у вівторок-середу, 17-18 серпня. Температура знизиться до +21+24 градусів. На півночі повітря стане свіжіше 18-20 числа, +20+23, а на південному сході прохолодніше до +21+25 стане 19-21-го числа.
22-24 серпня знову потеплішає до +27+30 градусів, а потім майже до кінця місяця температура знову знизиться до +19+22 на заході, +20+24 на півночі, і +21+26 в інших регіонах.
Нижче дивіться прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Дніпра та Одеси.
Скрін: Погода в Україні, прогноз до 28 серпня (gismeteo)
Про похолодання цього тижня раніше попередила і синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що перед зниженням температури в країні стане спекотніше, але потім все зміниться.
Також ми писали про магнітну бурю, яка скоро накриє Землю.