Літу - кінець? В Україну увірветься затяжне похолодання

Згідно з прогнозом ресурсу Gismeteo, у понеділок-вівторок, 16-17 серпня очікується +28+ 2 майже скрізь (крім західних областей)

Перша хвиля похолодання зайде в Україну із заходу у вівторок-середу, 17-18 серпня. Температура знизиться до +21+24 градусів. На півночі повітря стане свіжіше 18-20 числа, +20+23, а на південному сході прохолодніше до +21+25 стане 19-21-го числа.

22-24 серпня знову потеплішає до +27+30 градусів, а потім майже до кінця місяця температура знову знизиться до +19+22 на заході, +20+24 на півночі, і +21+26 в інших регіонах.

Нижче дивіться прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Чернігова, Харкова, Дніпра та Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз до 28 серпня (gismeteo)