Лету - конец? В Украину ворвется затяжное похолодание

Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, в понедельник-вторник, 16-17 августа ожидается +28+32 почти везде (кроме западных областей)

Первая волна похолодания зайдет в Украину с запада во вторник-среду, 17-18 августа. Температура снизится до +21+24 градусов. На севере воздух станет свежее 18-20 числа, +20+23, а на юго-востоке прохладнее до +21+25 станет 19-21-го числа.

22-24 августа снова потеплеет до +27+30 градусов, а затем почти до конца месяца температура снова снизится до +19+22 на западе, +20+24 на севере, и +21+26 в остальных регионах.

Ниже смотрите прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Чернигова, Харькова, Днепра и Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз до 28 августа (gismeteo)