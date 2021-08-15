Лету - конец? В Украину ворвется затяжное похолодание

Погода в Украине скоро изменится с приходом похолодания. Синоптики прогнозируют, что до конца августа будут "качели", а в последнюю декаду лета ожидается +20+24 градуса.
Что будет с погодой в следующие две недели - читайте ниже в нашем материале.
Согласно прогнозу ресурса Gismeteo, в понедельник-вторник, 16-17 августа ожидается +28+32 почти везде (кроме западных областей)
Первая волна похолодания зайдет в Украину с запада во вторник-среду, 17-18 августа. Температура снизится до +21+24 градусов. На севере воздух станет свежее 18-20 числа, +20+23, а на юго-востоке прохладнее до +21+25 станет 19-21-го числа.
22-24 августа снова потеплеет до +27+30 градусов, а затем почти до конца месяца температура снова снизится до +19+22 на западе, +20+24 на севере, и +21+26 в остальных регионах.
Ниже смотрите прогноз погоды на две недели для Киева, Львова, Чернигова, Харькова, Днепра и Одессы.
Скрин: Погода в Украине, прогноз до 28 августа (gismeteo)
О похолодании на этой неделе ранее предупредила и синоптик Наталка Диденко. Она сообщила, что перед снижением температуры в стране станет жарче, но потом все изменится.
Также мы писали про магнитную бурю, которая скоро накроет Землю.