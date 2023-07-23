"Летели ракеты всех калибров": под обстрел в Одессе попал ведущий "Сніданок 1+1"

Ведущий "Сніданок 1+1" Егор Гордеев оказался в эпицентре ночного ракетного удара по Одессе. Он находился со своей командой и ребятами из Superhumans в гостинице, так как приехал на первое волонтерское мероприятие Social Camp 2023.

В ночь на 23 июля Егор Гордеев помогал людям спускаться в укрытие. Он ночевал вместе с командой Super Camp и Superhumans в гостинице возле порта.

"У меня отель — возле порта, на последнем этаже номер. Мы большой компанией приехали, спускались все в укрытия. Там были ребята Superhumans, мы долго их вытаскивали, потому что они не хотели с протезами спускаться. Дом трясся. Здание отеля 19 века, толстенные стены – тряслись. Мы обычно в Киеве распознаем "Калибры", здесь трудно было распознать – кажется, все летело. Почти не спал, утром пошел в Собор, удалось зайти внутрь. Сейчас там работают волонтеры. Служители храма очень молчаливы, не готовы общаться, а коммунальщики радуются, что живы. Друзья, не пренебрегайте собственной безопасностью и спускайтесь во время тревог в укрытие", - рассказал Егор.

Последствия ракетного удара по Преображенскому собору в Одессе (фото: Егор Гордеев)

Он добавил, что сильно пострадал Преображенский собор, здания возле порта, а также в центре города.

"Мест прилетов много, они в центре, возле Преображенского собора, в самом Преображенском соборе и возле порта. Возле порта все окружено, никого не пускают, а в центре города ходят люди, можно более или менее спокойно пройти к собору и к месту разрушений домов. Частично разрушена одна из городских школ. Хорошо в центре прилетело. Собор – это большая точка, и очень виден этот прилет. Там прилетело с двух сторон – с одной и другой алтаря", - описал Гордеев.

По его словам, сейчас ведутся спасательные работы, а жителей города не пускают в те места, где есть попадания. Также закрыли выход к морю.

Как сообщили в Одесской ОВА, во время российского ракетного обстрела пострадал исторический центр Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Разрушено 6 жилых домов, повреждены два памятника архитектуры, Дом Ученых, храм, изуродовано 10 автомобилей. Многие здания остались без окон и дверей, повреждены крыши и фасады.