Самый большой храм и памятник истории. Что известно о Преображенском соборе в Одессе

Спасо-Преображенский кафедральный собор является крупнейшим православным храмом Одессы и юга Украины. Этой ночью российские террористы ударили ракетой по храму.

Что известно о Преображенском соборе в Одессе - в материале РБК-Украина ниже.

Когда основали

Известно, что в 1794 году состоялось торжественное освящение Одессы. Также была освящена Соборная площадь, где в следующем году заложили первый камень церкви в честь Николая Чудотворца.

Именно этот храм стал основой будущего кафедрального собора. Строительство планировали закончить через два года. Однако официальное освящение церкви состоялось только в 1808 году. После этого ее еще на протяжении почти трех десятков лет достраивали и реконструировали.

Значительные средства для строительства храма предоставила российская императрица Екатерина. К строительству приложил усилия и первый градоначальник Одессы Арман де Ришелье.

Преображенский собор в Одессе строился с 1795 года (wikipedia.org)

Храм разрушили

В 1936 году Преображенский собор был разрушен по приказу большевистской власти. Раскопки и исторические данные подтверждают, что храм не взорвали, поскольку фундамент остался целым. Собор разграбили, а затем разобрали.

Большевики установили на месте православного храма место для развлечений. Там, где размещался алтарь, был поставлен фонтан.

Памятку отстроили

В первые годы независимости Украины Преображенский собор был восстановлен. Сначала нашли фундамент храма, а в 2000 году начались работы. Восстановление завершили в 2005 году и в том же году его приняли в эксплуатацию.

В 2007 году Преображенский собор был признан памятником истории местного значения.

Главная святыня

Главной иконой Спасо-Преображенского кафедрального собора является чудотворная Касперовская икона Божией Матери. Ее называют покровительницей Одессы. К счастью, главная святыня Одессы не пострадала от обстрела.

Касперовскую икону Божией Матери спасли (dsns.gov.ua)

Обстрел собора

В ночь на 23 июля российская армия нанесла ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате вражеской атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

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Фото: оккупанты обстреляли Преображенский собор в Одессе (news.church.ua)

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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