В Минобороны РФ придумали циничную "причину" для удара по Одессе

В Минобороны РФ цинично отреагировали на собственный обстрел Одессы в ночь на 23 июля. Якобы в жилых домах, по которым пришелся удар были объектами, где "готовились террористические акты против РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Так, в министерстве РФ заявили, что сегодня ночью оккупанты нанесли удар "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

Кроме того, у Шойгу нашли на указанных объектах, якобы иностранных наемников.

Там также утверждают будто "все спланированные к удару цели уничтожены".

При этом в Минобороны РФ заявили, что информация о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе якобы не соответствует действительности, а все атакованные "объекты", якобы "были на безопасной дистанции от храмового комплекса".

Обстрел Одессы

Российские оккупанты последнюю неделю почти каждую ночь массировано обстреливают Одессу после того, как объявили, что выходят из зернового соглашения. Этой ночью город был атакован пяти типами ракет, враг выпустил несколько десятков. Половина была сбита. При этом во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор.

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