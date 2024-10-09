Никитюк захейтили из-за романа с молодым военным. Ведущую внезапно защитил Цымбалюк

На днях известная телеведущая Леся Никитюк наконец-то рассекретила свои новые отношения с военнослужащим ВСУ Дмитрием Бабчуком. В сети неоднозначно восприняли этот роман, прежде всего из-за того, что Никитюк почти на 9 лет старше, чем бойфренд. Однако за девушку вступился актер Тарас Цимбалюк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на I nstagram артиста.

Так, в Stories он опубликовал скриншот с комментариями под постом в соцсети Facebook с новостью о новом бойфренде Никитюк. Многие отметили тот момент, что ведущей скорой исполнится 37 лет, в то время как ее бойфренду только 28. Также хейтеры назвали ведущую "сельской девушкой", "тупой", "недоразвитой", а также вспомнили почему-то роман девушки с соседом, который закончился более 5 лет назад в контексте, что она "прыгнула" из одних отношений в другие.

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Цимбалюк встал на защиту Леси Никитюк, так как и сам неоднократно сталкивался с хейтерами в сети.

"Я уже давно понял одну страшную вещь: нашему народу не нужны внешние враги... Для формирования желчи достаточно и своих людей, чтобы их совершенно неисправимо х***сосить и демонстрировать собственную деградацию! О каком единстве речь, когда вы готовы бездумно топить своих. Реально стыдно", - с негодованием отметил актер.

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Что известно о личной жизни Леси Никитюк

36-летняя ведущая официально никогда не была замужем и не имеет детей. 5 лет назад она пережила болезненное расставание с "соседом".

Подписчики при любой возможности пытаются прояснить ситуацию в ее амурных делах, а ведущая всегда отшучивается.

Последние несколько месяцев девушка интриговала фолловеров, подогревая интерес к личной жизни. Сначала Никитюк опубликовала снимок в лифте в обнимку с неизвестным мужчиной, который приобнимал ее за спину. Его лицо девушка естественно не показала.

Телезвезда любит интриговать (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Затем телезвезда опубликовала фото с роскошным букетом в осенних оттенках и руку предполагаемого избранника на ее бедре.

Несколько дней назад она поделилась в блоге провокационным фото, на котором ее предполагаемый бойфренд стоит в трусах возле холодильника. А на его ноге виднеется большая татуировка, также можно заметить тату на спине.

На днях Леся наконец-то приоткрыла занавес и показала своего избранника, которого зовут Дмитрий. Он является военнослужащим.

Леся Никитюк с новым бойфрендом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о Бабчуке

Дмитрий родился в 1996 году в Одессе. Учился в Запорожском национальном университете. Долгое время занимался боксом, стал кандидатом в мастера спорта в этом виде.

В 20-летнем возрасте Дмитрий вступил в ряды ВСУ. Сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

Сейчас он не разглашает, в какой бригаде служит и на каком направлении выполняет боевые задания. На странице Дмитрия в Instagram много фотографий с фронта, на него подписаны более 39 тыс. пользователей. Также он ведет Тіk Тok, некоторые его видео набирают более 1 млн просмотров.

Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)