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Леся Никитюк уходит из шоу "Хто зверху?"

Четверг 23 января 2025 15:17
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Леся Никитюк уходит из шоу "Хто зверху?" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Леся Никитюк ошарашила фанов неожиданной новостью. Она уходит из шоу "Хто зверху?" .

Почему ведущая покидает программу и как она это объяснила своим фанам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Сначала Леся лишь намекнула на то, что она начала задумываться о том, чтобы уйти из шоу. Она показала яркие фото со съемок и вспомнила о Сергее Притуле, который был ее первым соведущим "Хто зверху?".

Леся Никитюк уходит из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Леся Никитюк и Сергея Притула (скриншот)

По словам ведущей, она не устала от ТВ. Никитюк отметила, что у нее появились новые цели и желания.

Леся Никитюк уходит из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Никитюк уходит из шоу "Хто зверху?" (скриншот)

Она вспомнила, что на шоу было немало веселых моментов. Но иногда и было такое, что она и Притула спорили.

Леся Никитюк уходит из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Никитюк уходит из известного проекта (скриншот)

Также Леся показала кадры с новым ведущим программы - Богданом Буше. Зрители бурно реагировали на то, что он заменил Притулу.

Леся Никитюк уходит из шоу &quot;Хто зверху?&quot;Никитюк покидает шоу "Хто зверху?" (скриншот)

"Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению - оставить шоу "Хто зверху?". Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет. Поэтому я подготовила для вас Фильм-бекстейдж в котором вы узнаете много интересного о съемках шоу, обо всем что происходит за кулисами!" - написала Никитюк.

Леся Никитюк уходит из шоу &quot;Хто зверху?&quot;

Никитюк ошарашила неожиданными новостями (скриншот)

В фильме Леся показала, как проходили съемки, но в описании к видео она оставила ту же новость. Никитюк действительно уходит из шоу.

"Это мой последний сезон в этом проекте. Я бесконечно благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату - за эти невероятные годы. Конец этого этапа - это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной!" - заявила Леся.

К слову, ранее Никитюк прокомментировала помолвку с военным, который младше ее на 9 лет.

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