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Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: "Наш первый праздник"

Вторник 28 января 2025 08:37
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Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: "Наш первый праздник" Алексей Завгородний и его жена Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Любовь Блажко

Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, вместе с женой празднует особое событие - их маленькой дочери Марии исполнился месяц.

По этому случаю избранница музыканта поделилась трогательными фото в Instagram, и РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этом подробнее.

Что показала Юлия Сахневич

В своем блоге новоиспеченная мама опубликовала несколько трогательных снимков. На фото девочка позирует в белом бодике с объемным бантиком на голове. Вокруг нее на кровати родители разложили праздничные декорации, чтобы подчеркнуть важность события.

Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: &quot;Наш первый праздник&quot;Дочь пары Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На других кадрах можно увидеть, как Алексей держит дочь на руках, а Юлия фотографирует их вместе. Еще на одном снимке Сахневич нежно целует крошечную ножку малыша.

"Время летит быстро! Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", - написала танцовщица.

Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: &quot;Наш первый праздник&quot;Дочь пары Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: &quot;Наш первый праздник&quot;Алексей Завгородний и Юлия Сахневич стали родителями (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Таким образом звездные супруги сообщили поклонникам, что их первенец родился 27 декабря. Они официально объявили о пополнении лишь в середине января, а теперь раскрыли полную информацию об этом радостном событии.

Реакция сети

В комментариях друзья, коллеги и поклонники оставляют трогательные слова для звездных родителей. Вот некоторые из них:

  • "Какая невероятная красавица! Не верится, что уже прошел месяц. Пусть растет здоровенькая и счастливая девочка!"
  • "Юличка, вы прошли этот первый месяц адаптации достойно. Счастья и здоровья вам и малышке!"
  • "Маленькое солнышко"
  • "Мамина копия. Поздравляем вас!"
  • "Красавица! Но разве могло быть иначе?"

Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: &quot;Наш первый праздник&quot;Позитив, Юлия Сахневич и их дочь Мария (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич

О своей женитьбе пара объявила в 2024 году, незадолго до того, как сообщила об ожидании первенца. О беременности Юлии стало известно в ноябре прошлого года.

Весной 2024 года Алексей впервые публично признался в любви к Юлии, официально подтвердив их роман. Тогда же пара рассказала, что уже находится около года в официальном браке.

Ранее, в 2020 году, во время участия в шоу "Танцы со звездами", начали распространяться слухи о возможном романе между Позитивом и Юлией. На тот момент танцовщица была его партнершей на проекте. Однако Алексей отрицал заявления о чувствах между ними, ведь тогда еще был женат на дизайнере Анне Андрийчук.

Только после развода и после того, как прошло некоторое время, исполнитель признался, что таки нашел ту, кто покорила его сердце.

Жена Позитива растрогала сеть кадрами маленькой дочери: &quot;Наш первый праздник&quot;Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Ранее Позитив признался, хотел ли бы, чтобы Дорофеева стала крестной мамой его будущего ребенка.

Также почитайте про украинских звезд, которые отгуляли свадьбу в 2024 году.

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