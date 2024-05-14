Известная украинская актриса прогулялась по Киеву в нежном образе (фото)

Екатерина Тишкевич недавно уже показала свою французскую любовь вместе с мужем. А теперь демонстрирует интересный образ для лёгкой прогулки.

Екатерина Тишкевич показала нежный весенний образ

Екатерина недавно перенесла очень тяжелый период, ведь она болела и ей нужна была поддержка и вера в жизнь, потому что состояние было критическое.

Но сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно и охотно проводит время с родными, а это муж, актер Валентин Томусяк, а также родители.

Также Екатерина начинает входить понемногу в рабочий режим, ведь она участвует в разных фотосессиях, а также демонстрирует интересные и весенние образы.

Так, например, Катя решила показать свою весеннюю прогулку в очень нежных цветах. Она надела белую блузку, белоснежные широкие брюки и розовый пиджак, а также босоножки.

Свои женственные и нежные фото Тишкевич сопровождала очень важными словами, позволяющими подумать над смыслами жизни.

Екатерина Тишкевич в нежном образе (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Как иногда тяжело нам дается настоящая благодарность за экзамены, которые посылает Бог. Но и как много силы в ней же, если нам повезло по настоящему ее почувствовать. Мы не способны умом постичь истинную цель божественного замысла по отношению к нам, поэтому в моменте может быть очень больно и переполнять ощущение несправедливости, Почему именно я/со мной/с моими близкими? За что? Бог никогда не ошибаеться и абсолютно точно не наше с вами наказание являеться его целью", - размышляет Екатерина.

"Он учит с любовью, просто так уж получилось, что человек скорее и лучше всего учится из-за боли и собственного тяжелого опыта. Но не у всех так. Это уже карта для особо тяжелобучаемых Душ. Судя по всему, я как раз из таких. принятием у меня идет так себе, честно скажу. Но понемногу все же идет и за это спасибо", - продолжает свои размышления актриса.

"Оглянитесь вокруг и скорее всего вы заметите, что по настоящему успешные и счастливые люди - всегда благодарны. И вы будете часто слышать от них это слово благодарна/благодарна. Практитируйте благодарность ко всему и всем, что с вами случается. Это настоящее сокровище и ключик для многих приятных перемен в вашей жизни", - резюмировала свой месседж Тишкевич.