Леся Никитюк показалась в обтягивающем платье на фоне слухов о беременности

Украинская ведущая Леся Никитюк на фоне слухов о возможной беременности поделилась новыми кадрами, на которых предстала в обтягивающем платье, подчеркивающем ее фигуру.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Недавно украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Леся Никитюк ожидает первенца.
Пока ведущая никак не комментирует эти слухи, однако продолжает радовать поклонников новыми публикациями.
На этот раз знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует в бежевом обтягивающем платье с имитацией женского тела от украинского бренда.
Поклонники сразу же начали обсуждать ее образ и пытаться разгадать, есть ли в слухах о беременности Леси доля правды:
Напомним, недавно 37-летняя Леся Никитюк объявила о помолвке с военным Дмитрием Бабчуком.
Об их помолвке стало известно осенью прошлого года. Сколько времени на самом деле пара встречается - неизвестно.