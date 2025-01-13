ua en ru
Пн, 13 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)

Понедельник 13 января 2025 17:08
UA EN RU
Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото) Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Любовь Блажко

Леся Никитюк, которая недавно объявила о помолвке с возлюбленным, удивила фанов смелой фотосессией. Она показалась в эффектном наряде, который позволил продемонстрировать фигуру, особенно - зону декольте и ножки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram селебрити пишет об этом детальнее.

Новый образ Леси Никитюк

На своей странице звезда обнародовала серию соответствующих кадров. Она предстала перед камерой в дерзком черном платье, которое позволило подчеркнуть зону декольте. Откровенный аутфит знаменитость дополнила солнцезащитными очками квадратной формы, массивными аксессуарами и собранными на затылке волосами.

Наряд также позволил ведущей открыть ножки и продемонстрировать их аудитории. К слову, это уже далеко не первая такая фотосессия, для которой звезда выбирает смелые образы. Например, ранее она показалась перед камерой в шубе и коротких шортах.

"Долистались?" - поинтересовалась в подписи к снимкам Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как реагирует сеть

Коллеги и поклонники не жалеют для Леси приятных слов. Вот некоторые из них:

  • "Полюбовались"
  • Начал крутить голову, чтобы рассмотреть, что-то в шее хрустнуло"
  • "Основной инстинкт"
  • "Богиня"
  • "Какая красивая, даже не до чего до**аться"
  • "Шэрон Стоун таки нашла классного пластического хирурга. А Леся - это ты? Богатая будешь!"
  • "Красавица"
  • "Просто лучшая"

Как можно увидеть, в некоторых комментариях пользователи вспомнили легендарную сцену Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Там селебрити предстала в дерзком наряде и также похвасталась фигурой, а особенно - ножками. Новая фотосессия Никитюк напомнила им момент из этой ленты.

Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)Кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун в главной роли (фото: Кинориум)

Напомним, ведущая собирается замуж за своего возлюбленного Дмитрия, который является военнослужащим. Мужчина младше ее на 9 лет, однако разница в возрасте влюбленных не пугает. Пара обручилась во время отдыха в Карпатах. А об их отношениях впервые публично стало известно в октябре прошлого года.

Также звезда "Квартала" недавно впервые показала своего возлюбленного.

А еще на днях стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Звезды шоу-бизнеса Ведущая Звёзды
NEWS
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155
Украине передали первую колесную гаубицу RCH 155