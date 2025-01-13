Леся Никитюк похвасталась дерзким образом в коротком платье (фото)
Леся Никитюк, которая недавно объявила о помолвке с возлюбленным, удивила фанов смелой фотосессией. Она показалась в эффектном наряде, который позволил продемонстрировать фигуру, особенно - зону декольте и ножки.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram селебрити пишет об этом детальнее.
Новый образ Леси Никитюк
На своей странице звезда обнародовала серию соответствующих кадров. Она предстала перед камерой в дерзком черном платье, которое позволило подчеркнуть зону декольте. Откровенный аутфит знаменитость дополнила солнцезащитными очками квадратной формы, массивными аксессуарами и собранными на затылке волосами.
Наряд также позволил ведущей открыть ножки и продемонстрировать их аудитории. К слову, это уже далеко не первая такая фотосессия, для которой звезда выбирает смелые образы. Например, ранее она показалась перед камерой в шубе и коротких шортах.
"Долистались?" - поинтересовалась в подписи к снимкам Никитюк.
Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Новый образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Как реагирует сеть
Коллеги и поклонники не жалеют для Леси приятных слов. Вот некоторые из них:
- "Полюбовались"
- Начал крутить голову, чтобы рассмотреть, что-то в шее хрустнуло"
- "Основной инстинкт"
- "Богиня"
- "Какая красивая, даже не до чего до**аться"
- "Шэрон Стоун таки нашла классного пластического хирурга. А Леся - это ты? Богатая будешь!"
- "Красавица"
- "Просто лучшая"
Как можно увидеть, в некоторых комментариях пользователи вспомнили легендарную сцену Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Там селебрити предстала в дерзком наряде и также похвасталась фигурой, а особенно - ножками. Новая фотосессия Никитюк напомнила им момент из этой ленты.
Кадр из фильма "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун в главной роли (фото: Кинориум)
Напомним, ведущая собирается замуж за своего возлюбленного Дмитрия, который является военнослужащим. Мужчина младше ее на 9 лет, однако разница в возрасте влюбленных не пугает. Пара обручилась во время отдыха в Карпатах. А об их отношениях впервые публично стало известно в октябре прошлого года.
Также звезда "Квартала" недавно впервые показала своего возлюбленного.
А еще на днях стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились.