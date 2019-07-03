Нас усіх посадять: мережу "підірвав" закон Богомолець про заборону матюків

Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (колаж: РБК-Україна)

Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію

Ольга Богомолець внесла проект Закону "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови). Законопроект був розміщений 2 липня на сайті Верховної Ради України і має бути розглянутий Комітетом ВР з питань свободи слова та інформаційної політики.

Відзначимо, що ні тексту законопроекту, який би зміг роз'яснити деталі, що цікавлять багатьох, ні пояснювальної записки на сайті поки немає. Відсутнє також будь-яке повідомлення з цього приводу і на офіційній Facebook-сторінці народного депутата.

Скрін: rada.gov.ua

Тим не менше, користувачі соцмереж вже щосили обговорюють закопроект, думаючи, на "скільки років з конфіскацією вони вже встигли наматюкатися".

"Богомолець замутила закон один... Все, хлопці посадять нас... Але є й добра новина - в хаті з Лесиком Подерв'янским сидіти будемо. Дематюканізація б*я!

Так як же про політику говорити?" - написав один з користувачів.

Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)

Бля*ь, це ж мені років п'ять світить...

Піз*єц. Нічого святого. І навіщо тепер жити.

Дематюкізація - моє нове, улюблене слово.

Наговорив на 10 років з конфіскацією.

Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)

Будемо таємно на складі збиратися і тихо матюкатися в елітному закритому клубі.

Е*компаній 3,14 здець, втратила сенс життя.

Так ми ж не матюкаємося. Так трохи матом еб*шім.

Матюкнемся наостанок, поки не "дематюкували" всіх.

Так, тримаємо стрій, повний піз*єц.

Дематюкація мови від Богомолець підірвала мережу (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно мережу "підірвав" розмір штрафу, який присудили мажору - 25-річному Микиті на Mercedes GL 500, що 17 червня прокатав з вітерцем дівчат по скляному пішохідному мосту в Києві.

До речі, раніше Уляна Супрун розповіла про домашнє насильство і зазначила, що МОЗ України затвердив наказ, яким вперше в нашій країні запроваджується системний підхід до виявлення і надання медичної допомоги постраждалим.