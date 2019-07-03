Дематюкація мови: у чому суть закону і як тепер будуть лаятися українці

У чому суть закону Богомолець про дематюкацію мови (коллаж РБК-Україна)

У чому суть закону про заборону матюків від Ольги Богомолець, як і кому можна матюкатися - у матеріалі Styler

Закон про протидію лихослів'ю або ж дематюкацію мови може бути прийнятий Верховною Радою України вже найближчим часом. Автор проекту закону - народний депутат, лікар-дерматовенеролог Ольга Богомолець. Вона вважає, що прийняття подібного закону захистить культуру мови від ненормативної лексики. Styler вирішив розібратися, як прийняття закону про дематюкацію мови вплине на життя простих українців.

Кому заборонять матюкатися

Ольга Богомолець не збирається забороняти вживати лайливі слова усім українцям. Мета нардепа зробити так, щоб нецензурна лайка зникла з телеекранів, публічних виступів, засобів масової інформації, в тому числі, з інтернет-ЗМІ. Цікаво, що перелік слів та виразів, які відносяться до нецензурної лексики, повинен затверджуватися Кабінетом Міністрів України.

Якщо з телеекрану чи зі сцени пролунають лайливі слова, то особа, яка здійснила правопорушення, повинна буде сплатити штраф - від сорока до сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або ж 40-60 годин відпахати на громадських роботах (чи 1-2 місяці - на виправних). Крім того, людина, яка не зуміла стримати емоції і заматюкалася, може потрапити від адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

На думку Богомолець, прийняття цього закону дозволить не лише підвищити культурний рівень спілкування громадян, а й наповнити бюджет за рахунок штрафів та розвивати українську культуру і "сприятиме захисту громадян України від лихослів’я (нецензурної лайки), образливих чіплянь до громадян та інших подібних дій, що порушують громадський порядок і спокій громадян".

Що таке матюки?

Богомолець стверджує, що лайка й нецензурщина - це вияв слабкості, психоемоційного роздратування і водночас втоми, вияв агресії й слабкості. Лайка, каже Ольга Вадимівна, "не містить смислів, це продукт нашого несвідомого".

"Відстоювати рідну мову, як основу існування країни, боротися за її вживання та поширення, за квоти на радіо і телебаченні і водночас забруднювати її лайкою, як на мене, є зрадою національних інтересів", - говорить Богомолець.

Лайливі слова - частина давніх середньовічних карнавальних дійств і карнавальних перетворень, коли людині на якийсь час було дозволено жити "низовими інстинктами". Проте карнавал мав свою жорстку регламентацію. Карнавал, у якому домінує "низ", не може тривати вічно. Інакше ми потрапляємо в трясовиння, у якому людина стає рабом своїх інстинктів.

Лайка - це вияв психічної слабкості. Ми використовуємо грубощі як захист, коли бракує професійної підготовки для ведення дискусії.

Лайка - це примітивний спосіб вияву агресії, коли немає достатньої кількості аргументів.

Лайка - це псевдосамозахист і темна частина несвідомого, яка потребує контролю, аби не зруйнувати світу.

Нардеп також зазначила, що до "потреби чистих рук у політиків" потрібно приєднати ще й "потребу чистого рота".

"В середньовіччя всі вірили, що за вимову лайки, лихого слова мало статися певне лихо, пасти кара Божа, відповідно до богохульників вживали певні фізичні каральні заходи. В 21 столітті пропонуємо на законодавчому рівні зафіксувати намір українських законотворців протидіяти лихослів’ю, захистити чистоту української мови в публічному просторі, її різноманіття, піднімати переконливість мови іншими прийнятними засобами", - резюмувала політик.

Як українці повинні матюкатися

Як повинні матюкатися українці

Ольга Богомолець стверджує, що українцям історично була чужа примітивна брудна лайка. Вона прийшла у нашу мову як запозичення з російської культури і її впродовж століть насаджували й насаджують сьогодні російські колонізатори.

"Українці історично і традиційно не вживали лайливих слів на кшталт тих, що побутують нині. "Хай би тебе дощ намочив!". "А щоб тебе лиха година спіткала!" - ось питомо українська "лайка", яка свідчила про зв'язок давніх українців із пантеїстичним світом природи. Українці не полюбляли і не вживали грубощів "нижче пояса" й не дозволяли собі вульгарності", - говорить нардеп.

Як же ще можуть лаятися українці? Ось кілька прикладів вам на майбутнє:

Матері його ковінька

Сто копанок чортів тобі в печінку

А добра б тобі не було

А щоб в тебе пір’я в роті поросло

Дідька лисого тобі дам

А шоб тобі булька з носа вискочила

Щоб ти луснув

А щоби твоя срака по шву розійшлася

А щоб швидкою Настею тут тебе зносило

Матюкайтеся правильно.

Раніше ми писали про те, що мережу "підірвав" закон Богомолець про заборону матюків.