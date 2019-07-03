Можна їздити: мережу "підірвав" штраф водієві Mercedes на скляному мосту в Києві

Водія Mercedes з пішохідного мосту в Києві покарали (колаж РБК-Україна)

Водій так і не з'явився у відділок для дачі пояснень

Водія Mercedes GL 500, який 17 червня вирішив покатати дівчат по новому київському пішохідному мосту зі скляними майданчиками для огляду, притягнули до адміністративної відповідальності. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Зазначимо, що 25-річного Микиту неодноразово "запрошували" на розгляд справи про його правопорушення, в тому числі і з допомогою рекомендаційного листа. Але герой так і не з'явився.

Таким чином, рішення було винесено без його участі. Порушника притягнуто до адмінвідповідальності відразу за двома статтями: 4 ч. ст. 126 КУпроАП (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами), а також ч. 1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками).

Перша стаття передбачає штраф у розмірі 510 грн, друга - 255 грн. Також автохаму нарахували 50 штрафних балів (після 150 балів автомобілісти отримують покарання. - Ред.).

Водія Mercedes з пішохідного мосту в Києві покарали (скрін: facebook.com/kyivpatrol)

Користувачі мережі досхочу посміялися над смішним штрафом для водія, який наробив стільки шуму і прославився ледь не на всю країну. Коментатори називають цю суму "квитком на міст".

Можна їздити. Трохи дорогий атракціон, але що не зробиш заради лайків...

Для чувака, який їздить на позашляховику Мерседес - такий штраф сміх, а для любителів куражу, квиток на атракціон "Міст Педалика". Плював він на поліцію, суд, закон і всіх нас. Хай би місяць підмітав вулиці або в дурці санітаром попрацював.

От молодці. Він це на все життя запам'ятає. Він тепер і за кермо не сяде.

Водія Mercedes з пішохідного мосту в Києві покарали (скрін: facebook.com)

Уті бозі. Папка хоч лящей накидав зверху?

Шикарний штраф у 510 грн = квиток на міст!

Я теж хочу прокотитися на міст за таку суму.

Можна відкривати трафік. Дешево і не дуже сердито. Ну і покарання, курям на сміх.

Після такого штрафу пробка на мосту.

Водія Mercedes з пішохідного мосту в Києві покарали (скрін: facebook.com)

Зазначимо, що спроби прокотитися з вітерцем по новому пішохідному мосту почастішали. Так, зовсім нещодавно на нього хотів заїхати черговий автохам, але правоохоронці запобігли спробі.

Як повідомлялося, нещодавно у мережі показали відео, як у Києві водій автомобіля Peugeot не пропускав карету швидкої допомоги, що їхала по жвавій трасі, включивши сигнальну сирену.