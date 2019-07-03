ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці

STYLERЖиття    03.07.2019 - 21:01
Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці
Лесь Подерв'янський прокоментував законопроект про дематюкацію (фото: колаж РБК-Україна)

Подерв'янський прокоментував законопроект Богомолець про лихослів'ї

Український художник і письменник Лесь Подерв'янський дав коментар з приводу законопроекту про дематюкацію, який внесла в Раду народний депутат Ольга Богомолець.

Шанувальники Подерв'янського чекали його реакцію на даний законопроект, оскільки він прославився завдяки своїм розповідями, в яких активно використовував нецензурну лексику.

Подерв'янський прояснив свою позицію через журналіста Айдера Муждабаєва, який написав відповідний пост на своїй сторінці в Twitter.

"Тут потрібно заборонити не слова, а предмети і дія - х...й, п...ду і е... ся. І все буде добре!" – так, за словами Муждабаєва, Подерв'янський прокоментував законопроект про дематюкацію.

Варто зазначити, що пост Муждабаєва Подерв'янський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували реакцію Леся Подерв'янського.

  • З самого ранку чекав цей пост;
  • Я пишаюся! Депутати мають рацію: Війна, бюджет - хіба це справа панська? Найважливіше - дематюкація. Нехай здригнеться Лесь Подерв'янський!
  • Тю, як можна заборонити мат? Це все одно як наказати сонцю не так сильно світити;
  • Наступ на Подерв'янського розпочато. Чекаю контрудар.

Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці

Лесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиціЛесь Подерв'янський матами відреагував на законопроект про дематюкации: подробиці

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що мережу "підірвав" законопроект Богомолець про заборону матюків. При цьому Ольга Богомолець поки не прокоментувала свій законопроект про дематюкацію.

Раніше повідомлялося про те, що мережу "підірвав" штраф водієві Mercedes на скляному мосту в Києві.

Як розмовляти з росіянами: Подерв'янський дав рецепт Розруха і г*вно: Подерв'янський розкрив правду про росіян
Новини України Ольга БогомолецьЛесь Подерв'янський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся