Что носить, чтобы не быть "серой мышкой". Забудьте о скучных джинсах и футболке!
Создание стильного гардероба - это не только о модных трендах весны и лета, но и о комфорте и универсальности.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как создать модный гардероб на весну и лето 2025, чтобы выделяться из толпы и не быть серой мышкой.
Как отметила стилист, летний гардероб - это не только футболка и шорты. Естественно есть базовые элементы, которые можно оставить, но Шевченко предлагает также обратить внимание на стильную альтернативу.
Модный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Шорты
Вместо джинсовых шортов - легкие шорты из вискозы, юбки-шорты, бермуды.
Совет: летний гардероб должен быть удобным и легким. Выбирайте натуральные ткани, которые позволяют телу "дышать", такие как хлопок, лен, шелк, вискоза. Они не только выглядят стильно, но хорошо отводят влагу и позволяют оставаться сухим.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Платье
Вместо стандартных платьев в цветочек альтернативные варианты: платья-рубашки, воздушные платья, платья в стиле бохо, с прошвой, модели из льна и муслина.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Футболка
Вместо базовой футболки - топы с асимметрией, блузы в стиле бохо, рубашки из тенсела, хлопковые рубашки.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Юбки
Вместо обычной юбки лучше подобрать варианты с разрезом, на запах, с асимметричным подолом или интересным принтом. Они выглядят легче, делают фигуру стройнее, добавляют динамики в образ и стиль.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Шлепанцы
Вместо летних шлепанцев присмотрите кожаные слингбеки, мюли на мягкой подошве, минималистичные сандалии. Они выглядят гораздо аккуратнее, добавляют элегантности, лучше поддерживают ногу и подходят даже под строгие образы.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Кепки
Вместо классической кепки присмотри панаму с жесткими полями, соломенные шляпки, козырки в спортивном стиле. Они придают стиля, лучше сочетаются с летними образами, выглядят более продумано.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Джинсы
Вместо классических джинсов выбирайте легкие штаны из льна или хлопка, бермуды, деним-кюлоты. В них будет более комфортно в жару, они выглядят свежо и стильно, создают трендовые силуэты.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Цветовая палитра
Летний гардероб часто ассоциируется с яркими цветами, но это не значит, что нужно перегружать свой образ. Стильные цвета для лета:
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нейтральные: белые, бежевые, кремовые, серые.
- яркие акценты: коралловый, мятный, небесно-голубой, лимонный, персиковый. Они придают энергию и создают свежий вид.
- принты: полоска, цветочный или геометрический принт - отличный выбор для создания легкого и стильного образа.
Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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