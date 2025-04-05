Что носить, чтобы не быть "серой мышкой". Забудьте о скучных джинсах и футболке!

Создание стильного гардероба - это не только о модных трендах весны и лета, но и о комфорте и универсальности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста Елены Шевченко решило рассказать, как создать модный гардероб на весну и лето 2025, чтобы выделяться из толпы и не быть серой мышкой.

Как отметила стилист, летний гардероб - это не только футболка и шорты. Естественно есть базовые элементы, которые можно оставить, но Шевченко предлагает также обратить внимание на стильную альтернативу.



Модный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шорты

Вместо джинсовых шортов - легкие шорты из вискозы, юбки-шорты, бермуды.

Совет: летний гардероб должен быть удобным и легким. Выбирайте натуральные ткани, которые позволяют телу "дышать", такие как хлопок, лен, шелк, вискоза. Они не только выглядят стильно, но хорошо отводят влагу и позволяют оставаться сухим.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Платье

Вместо стандартных платьев в цветочек альтернативные варианты: платья-рубашки, воздушные платья, платья в стиле бохо, с прошвой, модели из льна и муслина.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Футболка

Вместо базовой футболки - топы с асимметрией, блузы в стиле бохо, рубашки из тенсела, хлопковые рубашки.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбки

Вместо обычной юбки лучше подобрать варианты с разрезом, на запах, с асимметричным подолом или интересным принтом. Они выглядят легче, делают фигуру стройнее, добавляют динамики в образ и стиль.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Шлепанцы

Вместо летних шлепанцев присмотрите кожаные слингбеки, мюли на мягкой подошве, минималистичные сандалии. Они выглядят гораздо аккуратнее, добавляют элегантности, лучше поддерживают ногу и подходят даже под строгие образы.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кепки

Вместо классической кепки присмотри панаму с жесткими полями, соломенные шляпки, козырки в спортивном стиле. Они придают стиля, лучше сочетаются с летними образами, выглядят более продумано.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Джинсы

Вместо классических джинсов выбирайте легкие штаны из льна или хлопка, бермуды, деним-кюлоты. В них будет более комфортно в жару, они выглядят свежо и стильно, создают трендовые силуэты.



Как создать стильный гардероб на весну и лето (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Цветовая палитра

Летний гардероб часто ассоциируется с яркими цветами, но это не значит, что нужно перегружать свой образ. Стильные цвета для лета:

нейтральные: белые, бежевые, кремовые, серые.

яркие акценты: коралловый, мятный, небесно-голубой, лимонный, персиковый. Они придают энергию и создают свежий вид.

коралловый, мятный, небесно-голубой, лимонный, персиковый. Они придают энергию и создают свежий вид. принты: полоска, цветочный или геометрический принт - отличный выбор для создания легкого и стильного образа.