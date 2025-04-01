Кожаные куртки - тренд весны 2025: какие фасоны и цвета считают самыми модными

Кожаные куртки давно стали классикой в ​​мире моды. Весной 2025 года можно поэкспериментировать с фасонами, текстурами и цветами для создания стильных образов на каждый день.

Какие кожаные куртки в моде в 2025

Ретро и винтажные куртки

Весной 2025 года возвращаются в моду модели в стиле 80-х и 90-х. Широкие плечи и объемные рукава, характерные для тех времен, снова в тренде. Они также могут быть оверсайз.

Куртки с большим количеством карманов

Кожаные куртки с карманами - это не только про стиль, но и про практичность. Модели с большим количеством больших, заметных карманов придают куртке урбанистический вид и позволяют носить больше вещей без необходимости носить сумку. Такие куртки часто совмещают в себе спортивный стиль и элементы военного дизайна.

Приталенный фасон

Хотя в весенних коллекциях 2025 года можно найти много моделей оверсайз, не менее актуальные приталенные модели. Куртки с обтягивающим силуэтом, с легким приталенным кроем создают эффект элегантности и женственности. Это отличный выбор для создания более классических или романтических образов.

Какие куртки носят украинские знаменитости

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева выбрала для повседневного образа ретро-куртку с эффектом состаренной кожи в стилистике 90-х. С ней она продемонстрировала два образа в стиле кежуал.



Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица выбрала темные джинсы, черный свитшот и коричневую куртку оверсайз. Свой лук она дополнила серой кепкой и свитером, который завязала на талии, чтобы создать многослойный лук.



Дорофеева показала трендовый фасон на весну 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Кристина Решетник

Многодетная мама следит за модными трендами и часто демонстрирует в своем блоге стильные образы как на каждый день, так и для выхода в свет. На днях она показала новый образ с трендовой кожаной курткой бордового оттенка.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Для выхода в свет Кристина Решетник выбрала темно-синие джинсы клеш с оригинальными подворотами. Их она дополнила стильным топом с высоким горлом, а сверху накинула кожаную куртку приталенного силуэта. Завершить лук супруга телеведущего решила элегантными туфлями-лодочками из замши и сумкой известного бренда.



Жена Решетника показала трендовую куртку на весну (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вас также может заинтересовать