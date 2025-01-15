Леопард и шуба: Дорофеева похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами в дерзком образе
Известная украинская певица Надя Дорофеева, которую недавно заподозрили в плагиате, продемонстрировала в сети идеальную фигуру в достаточно экстравагантном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Для фотосессии артистка выбрала полупрозрачный гольф с леопардовым принтом, который дополнила колготками и туфлями-слингбэками на небольших каблуках с этим же животным принтом.
Сверху она накинула шубу в длине макси с длинным ворсом бежево-серого оттенка. Отметим, что на одном из фото Дорофеева продемонстрировала длинные ноги и подтянутую фигуру.
Дорофеева показала новый образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Завершить свой "лук" артистка решила нюдовым макияжем, стильной прической, небрежно собранной заколкой-"крабиком" на затылке, а также очками в крупной оправе.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Как отреагировали в сети
Фолловеры известной артистки тут же принялись комментировать ее необычный лук:
- "Вау"
- "Какие фото"
- "Как же тебе идет этот образ"
- "Какая красивая"
- "Надя и леопард"
- "Невероятная"
- "Какой стиль"
- "Фото шикарные"
- "Надя, твой образ очень стильный"
- "Богиня"
- "Красивая шуба. Надеюсь, искусственная"
- "Леопардовые туфли и колготки - отдельная любов".
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Дорофеева - украинская певица, дизайнер и видеоблогер. С 2010 по 2020 год пела в дуэте "Время и Стекло" с Позитивом (настоящее имя - Алексей Завгородний).
В феврале 2016 года запустила свою линию одежды It’s My DoDo.
Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти-корнер G.Bar. В ноябре 2021 объявила о закрытии магазина.
22 апреля 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG.
В ноябре 2020 года начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 по 2022 была замужем за певцом и телеведущим Владимиром Дантесом.
В июне 2023 года вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Ранее стало известно, что Позитив и Юлия Сахневич впервые стали родителями.
Также Позитив признался, хотел ли бы, чтобы Дорофеева стала крестной мамой его ребенка.