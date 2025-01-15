Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі
Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яку нещодавно запідозрили в плагіаті, продемонструвала в мережі ідеальну фігуру в досить екстравагантному образі.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Для фотосесії артистка обрала напівпрозорий гольф з леопардовим принтом, який доповнила колготками й туфлями-слінгбеками на невеликих підборах з цим же тваринним принтом.
Зверху вона накинула шубу в довжині максі з довгим ворсом бежево-сірого відтінку. Зазначимо, що на одному з фото Дорофєєва продемонструвала довгі ноги та підтягнуту фігуру.
Дорофєєва показала новий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Завершити свій "лук" артистка вирішила нюдовим макіяжем, стильною зачіскою, недбало зібраною шпилькою-"крабиком" на потилиці, а також окулярами у великій оправі.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Як відреагували в мережі
Фоловери відомої артистки тут же почали коментувати її незвичний лук:
- "Вау"
- "Які фото"
- "Як же тобі личить цей образ"
- "Яка красива"
- "Надя і леопард"
- "Неймовірна"
- "Який стиль"
- "Фото шикарні"
- "Надя, твій образ дуже стильний"
- "Богиня"
- "Красива шуба. Сподіваюся, штучна"
- "Леопардові туфлі та колготки - окрема любов".
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Дорофєєва - українська співачка, дизайнерка і відеоблогерка. З 2010 по 2020 рік співала в дуеті "Время и Стекло" з Позитивом (справжнє ім'я - Олексій Завгородній).
У лютому 2016 року запустила свою лінію одягу It's My DoDo.
Восени 2017 року Дорофєєва і засновниця Oh My Look Лера Бородіна відкрили в Києві концепт-стор корейських брендів одягу SO DODO. Разом із магазином відкрився також б'юті-корнер G.Bar. У листопаді 2021 року оголосила про закриття магазину.
22 квітня 2017 року зареєструвала на YouTube DoDo VLOG.
У листопаді 2020 року почала сольну кар'єру під псевдонімом Dorofeeva.
З 2015 до 2022 була одружена зі співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.
У червні 2023 року вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Раніше стало відомо, що Позитив і Юлія Сахневич вперше стали батьками.
Також Позитив зізнався, чи хотів би, щоб Дорофєєва стала хрещеною мамою його дитини.