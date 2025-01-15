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Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Середа 15 січня 2025 19:05
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Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яку нещодавно запідозрили в плагіаті, продемонструвала в мережі ідеальну фігуру в досить екстравагантному образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Для фотосесії артистка обрала напівпрозорий гольф з леопардовим принтом, який доповнила колготками й туфлями-слінгбеками на невеликих підборах з цим же тваринним принтом.

Зверху вона накинула шубу в довжині максі з довгим ворсом бежево-сірого відтінку. Зазначимо, що на одному з фото Дорофєєва продемонструвала довгі ноги та підтягнуту фігуру.

Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Дорофєєва показала новий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Завершити свій "лук" артистка вирішила нюдовим макіяжем, стильною зачіскою, недбало зібраною шпилькою-"крабиком" на потилиці, а також окулярами у великій оправі.

Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Як відреагували в мережі

Фоловери відомої артистки тут же почали коментувати її незвичний лук:

  • "Вау"
  • "Які фото"
  • "Як же тобі личить цей образ"
  • "Яка красива"
  • "Надя і леопард"
  • "Неймовірна"
  • "Який стиль"
  • "Фото шикарні"
  • "Надя, твій образ дуже стильний"
  • "Богиня"
  • "Красива шуба. Сподіваюся, штучна"
  • "Леопардові туфлі та колготки - окрема любов".

Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Дорофєєва - українська співачка, дизайнерка і відеоблогерка. З 2010 по 2020 рік співала в дуеті "Время и Стекло" з Позитивом (справжнє ім'я - Олексій Завгородній).

У лютому 2016 року запустила свою лінію одягу It's My DoDo.

Восени 2017 року Дорофєєва і засновниця Oh My Look Лера Бородіна відкрили в Києві концепт-стор корейських брендів одягу SO DODO. Разом із магазином відкрився також б'юті-корнер G.Bar. У листопаді 2021 року оголосила про закриття магазину.

22 квітня 2017 року зареєструвала на YouTube DoDo VLOG.

У листопаді 2020 року почала сольну кар'єру під псевдонімом Dorofeeva.

З 2015 до 2022 була одружена зі співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

У червні 2023 року вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна.

Леопард і шуба: Дорофєєва похизувалася ідеальною фігурою і стрункими ногами в зухвалому образі

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше стало відомо, що Позитив і Юлія Сахневич вперше стали батьками.

Також Позитив зізнався, чи хотів би, щоб Дорофєєва стала хрещеною мамою його дитини.

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