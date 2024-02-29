Леони Ганне показала, как соединить черный кожаный костюм с красной шубкой (фото, видео)

Леони Ганне – всемирно известная фэшн-инфлюэнсерша, которая демонстрирует миру красоту одежды и умение ее соединить.

О крайнем образе Анне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Леони Ганне показала, как соединить черный кожаный костюм с красной шубкой

Анне постоянно демонстрирует модные и интересные образы, которые можно повторить, если возникает такое желание. Девушка часто посещает модные показы и светские вечеринки, тесно связанные с темой фэшн.

Крайний образ Леони очень интересен, ярким и трендовым, поскольку состоит из черного кожаного костюма, подчеркивающего роскошную фигуру блоггерки, который она удачно соединила с красной пушистой шубкой.

Леони Анне демонстрирует интересный образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Девушка удачно дополнила этот образ красной сумкой, открытыми босоножками такого же цвета и массивными серьгами.

А вот волосы Ганне закрутила в аккуратный пучок и оставила два локона, которые падают на ее лицо. Это делает образ более романтичным и элегантным, а также придает женственности.

В таком образе Ганне посетила Париж - город, где все пропитано модой, ведь именно там каждый год проходят модные показы, на которых собираются селебрити и мировые знаменитости, которые способны поразить собственными образами и одновременно восхищаться новыми произведениями художников и дизайнеров мирового уровня.

А Леони умеет поразить, поэтому ее присутствие на неделе моды ничуть не удивляет, тем более в таком наряде.