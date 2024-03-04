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Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео)

Понедельник 04 марта 2024 13:47
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Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео) Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне - всемирно известная фэшн-инфлюэнсерша, которая довольно часто показывает, как можно соединить между собой вещи.

О том, как Леони собрала образ уз бордовых вещей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Леони Ганне показала стильный образ в бордовых оттенках

Леони умеет виртуозно сочетать вещи и создавать роскошные и в то же время простые луга. Девушка любит демонстрировать свой уникальный вкус и чувство стиля, которым увлечены ее фоловеры.

Кстати, образы, которые демонстрирует Ганне, можно легко повторить в реальной жизни, конечно, возможно, не именно из таких вещей, но похожие найти можно. Поэтому она и имеет много подписчиков и активную аудиторию.

Крайний образ инфлюэнсерки состоит из многих элементов, а именно, юбка, топ с интересным вырезом, тренч и все в бордовом цвете, но разных оттенков.

Свой образ девушка дополнила туфлями лодочками бордового цвета и сумкой, которая имеет такой же цвет, как и юбка блоггерши. А также Анне добавила в свой лук черный зонтик, но этого требует погода.

Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео)Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео)Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео)Леони Ганне показала эстетический образ в бордовых оттенках (фото, видео)

Леони Ганне показала образ в бордовых оттенках (фото: instagram.com/leoniehanne)

А вот свои роскошные белые волосы Леони закрутила в аккуратный пучок и оставила два спадающих на лицо локона, собственно, это и делает ее образ более женственным и оттеняет цвета.

Также в качестве украшений Анне выбрала достаточно массивные золотые серьги в форме квадрата, которые прекрасно сочетаются с цельным образом инфлюэнсерши и делают его еще более утонченным.

Ранее мы рассказывали, что Леони Анне показала, как соединить черный кожаный костюм с красной шубкой.

Также читайте, как Пенелопа Крус в свои 49 лет показала обольстительный образ.

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