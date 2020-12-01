Під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса (фото)

У селі під Запоріжжям придумали, кого поставити замість Леніна (колаж РБК-Україна)

У Запорізькій області декомунізували пам'ятник Леніну

У Запорізькій області вирішили поставити крапку з декомунізацією і нарешті замінили на пам'ятник Леніна з постаменту. Замість нього в центрі села Осипенко поставили статую Христа Спасителя.

Про це повідомляє видання "Про Бердянськ".

Ще в 2014 році в селі знесли пам'ятник Леніну. Гіпсовий Володимир Ілліч зник в одну ніч. За словами селян, невідомі за допомогою троса і автомобіля зірвали пам'ятник з постаменту і відвезли. З того часу був порожній постамент, обростав написами, перетворюючись в руїну.

Небайдужі українці вирішили встановити на цьому місці скульптуру, яка стала окрасою території громади, символом духовності, а разом з тим і історичною згадкою про величні храми і походження назви села.

В селі під Запоріжжям декомунізували пам'ятник Леніну (фото: pro.berdiansk.biz)

Спільними зусиллями осипенковцям вдалося зібрати близько 25 тисяч грн. На встановлення скульптури робота не закінчиться. Поруч планують встановити меморіальну дошку, облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.

Як ми раніше писали, в Україні в 2014 році демонтовано 504 пам'ятники Леніну.