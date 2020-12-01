ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса (фото)

Вівторок 01 грудня 2020 09:45
Під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса (фото)
У селі під Запоріжжям придумали, кого поставити замість Леніна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій області декомунізували пам'ятник Леніну

У Запорізькій області вирішили поставити крапку з декомунізацією і нарешті замінили на пам'ятник Леніна з постаменту. Замість нього в центрі села Осипенко поставили статую Христа Спасителя.

Про це повідомляє видання "Про Бердянськ".

Ще в 2014 році в селі знесли пам'ятник Леніну. Гіпсовий Володимир Ілліч зник в одну ніч. За словами селян, невідомі за допомогою троса і автомобіля зірвали пам'ятник з постаменту і відвезли. З того часу був порожній постамент, обростав написами, перетворюючись в руїну.

Небайдужі українці вирішили встановити на цьому місці скульптуру, яка стала окрасою території громади, символом духовності, а разом з тим і історичною згадкою про величні храми і походження назви села.

Під Запоріжжям Леніна &quot;декомунізували&quot; в Ісуса (фото)В селі під Запоріжжям декомунізували пам'ятник Леніну (фото: pro.berdiansk.biz)

Спільними зусиллями осипенковцям вдалося зібрати близько 25 тисяч грн. На встановлення скульптури робота не закінчиться. Поруч планують встановити меморіальну дошку, облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.

Як ми раніше писали, в Україні в 2014 році демонтовано 504 пам'ятники Леніну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Ленин

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся