В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото

Під Одесою повалили пам'ятник Леніну (колаж РБК-Україна)

Під Одесою повалили пам'ятник Володимиру Леніну, який, за даними активістів, був останньою скульптурою лідера більшовиків на території України, де діють органи державної влади.

Відповідне фото 27 січня опублікував голова громадської організації "Світанок", співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" і "Мова.Харків" Вадим Поздняков у своєму Facebook.

Фінал масштабної хвилі "ленінопада" відбувся у селі Старі Трояни Ізмаїльського району під Одесою, де "ховався" від очей декомунізаторів останній вождь.

"Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії)... Всіх вітаємо!" - йдеться у публікації.

Під Одесою повалили пам'ятник Леніну (фото: facebook.com/Nevidomy)

Крім того, в Одеській області "дісталося" також і пам'ятнику Карлу Марксу. Невідомі відбили шматочок носа на погрудді німецькому філософу-матеріалісту, ідеологу комунізму і політику.

"У селищі Холмське на Одещині Карл Маркс втратив носа, через сором від місцевих мешканців, які називають його Христо Ботєвим.Яка несподіванка", - пише Поздняков.

Як уточнює активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook, ім'ям болгарського поета місцеві жителі стали називати бюст Марксу після набуття чинності закону про декомунізацію.

Під Одесою пошкодили бюст Карла Маркса (фото: facebook.com/Nevidomy)

Користувачі мережі в коментарях до посту вітають дії декомунізаторів, проте висловлюють сумніви, що це була дійсно остання скульптура - адже хвиля демонтажів і пошкоджень пам'ятників Леніну та іншим комуністичним радянським політичним діячам XX століття в Україні почалася на початку 2014 року і триває понині.

Ура!

Без образ, але це вже який "останній" повалений пам'ятник?

Я б так не поспішав зі словами "останній". Вже не раз так говорилося, а потім десь знову вилазило незапеленговане раніше чудовисько.

Вітаю!

Раніше повідомлялося, що під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса.

Нагадаємо, що в Україні в 2014 році демонтовано 504 пам'ятники Леніну.