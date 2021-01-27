ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото

Одеська область, Середа 27 січня 2021 16:05
В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото
Під Одесою повалили пам'ятник Леніну (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою повалили пам'ятник Володимиру Леніну, який, за даними активістів, був останньою скульптурою лідера більшовиків на території України, де діють органи державної влади.

Відповідне фото 27 січня опублікував голова громадської організації "Світанок", співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" і "Мова.Харків" Вадим Поздняков у своєму Facebook.

Фінал масштабної хвилі "ленінопада" відбувся у селі Старі Трояни Ізмаїльського району під Одесою, де "ховався" від очей декомунізаторів останній вождь.

"Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії)... Всіх вітаємо!" - йдеться у публікації.

В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото

Під Одесою повалили пам'ятник Леніну (фото: facebook.com/Nevidomy)

Крім того, в Одеській області "дісталося" також і пам'ятнику Карлу Марксу. Невідомі відбили шматочок носа на погрудді німецькому філософу-матеріалісту, ідеологу комунізму і політику.

"У селищі Холмське на Одещині Карл Маркс втратив носа, через сором від місцевих мешканців, які називають його Христо Ботєвим.Яка несподіванка", - пише Поздняков.

Як уточнює активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook, ім'ям болгарського поета місцеві жителі стали називати бюст Марксу після набуття чинності закону про декомунізацію.

В Україні повалили останнього Леніна: з'явилося фото

Під Одесою пошкодили бюст Карла Маркса (фото: facebook.com/Nevidomy)

Користувачі мережі в коментарях до посту вітають дії декомунізаторів, проте висловлюють сумніви, що це була дійсно остання скульптура - адже хвиля демонтажів і пошкоджень пам'ятників Леніну та іншим комуністичним радянським політичним діячам XX століття в Україні почалася на початку 2014 року і триває понині.

  • Ура!
  • Без образ, але це вже який "останній" повалений пам'ятник?
  • Я б так не поспішав зі словами "останній". Вже не раз так говорилося, а потім десь знову вилазило незапеленговане раніше чудовисько.
  • Вітаю!

Раніше повідомлялося, що під Запоріжжям Леніна "декомунізували" в Ісуса.

Нагадаємо, що в Україні в 2014 році демонтовано 504 пам'ятники Леніну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя декоммунизацияпамятник Ленину

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся