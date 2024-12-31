Легкоатлетка Ирина Геращенко впервые станет мамой: нежные фото

Украинская бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко сообщила о беременности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram легкоатлетки.
Так, спортсменка поделилась серией фото, на одном из которых позирует с мужем, держа в руках снимок УЗИ.
"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе бесконечно благодарны... 2025-й, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", - написала Ирина.
Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Также она поблагодарила каждого, кто был рядом в этом году.
Ирина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Пользователи сети поздравляют пару с замечательной новостью, а также желают будущей мамочке крепкого здоровья.
Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Напомним, 29-летняя призер Олимпиады-2024 в Париже уже почти 8 лет вместе с любимым мужчиной - Сергеем Спильняком.
Муж спортсменки также легкоатлет, прыгун в высоту. Пара поженилась 29 августа 2019 года, после 4 лет отношений.
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