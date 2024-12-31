Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Українська бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко повідомила про вагітність.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram легкоатлетки.
Так, спортсменка поділилася серією фото, на одному з яких позує з чоловіком, тримаючи у руках знімок УЗІ.
"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно ВДЯЧНІ… 2025-й, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала Ірина.
Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Також вона подякувала кожному, хто був поруч у цьому році.
Ірина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Користувачі мережі вітають пару з чудовою новиною, а також бажають майбутній матусі міцного здоров’я.
Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Нагадаємо, 29-річна призерка Олімпіади-2024 у Парижі вже майже 8 років разом із коханим чоловіком - Сергієм Спільняком.
Чоловік спортсменки також легкоатлет, стрибун у висоту. Пара побралась 29 серпня 2019 року, після 4 років стосунків.
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