Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Так, спортсменка поділилася серією фото, на одному з яких позує з чоловіком, тримаючи у руках знімок УЗІ.

"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно ВДЯЧНІ… 2025-й, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала Ірина.

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Також вона подякувала кожному, хто був поруч у цьому році.

Ірина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають пару з чудовою новиною, а також бажають майбутній матусі міцного здоров’я.

Я колись перестану плакати від таких чутливих моментів за твоєю участю чи нє?

Прекрасна новина, вітаю

Ви такі гарні, найкращі побажання

Дякую цьому року за знайомство з вами. Будьте щасливі у 2025 році

Чекаємо на бусінку

Міцного здоров’я матусі

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Нагадаємо, 29-річна призерка Олімпіади-2024 у Парижі вже майже 8 років разом із коханим чоловіком - Сергієм Спільняком.

Чоловік спортсменки також легкоатлет, стрибун у висоту. Пара побралась 29 серпня 2019 року, після 4 років стосунків.