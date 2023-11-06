Легко и непринужденно! Где найти лучшие курсы IT для взрослых и детей
Украинцы - талантливые и упорные. На фоне полномасштабного вторжения РФ многие наши соотечественники остались без работы и стабильного дохода. Желание получить новую профессию с достойной зарплатой обращает взгляды многих на сферу информационных технологий - (IT).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о рынке IT в Украине, доступных вариантах обучения, а также наиболее полезных платформах с курсами, марафонами и вебинарами, которые помогут каждому желающему сменить профессию и перейти работать в IT-сферу.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Ассоциация IT Ukraine, Qubit Labs, ITExpert.
Какие IT-курсы бывают
Курсы (марафоны, вебинары) и обучающие программы в сфере IT можно условно разделить на ряд категорий:
- бесплатные и платные
- онлайн и оффлайн
- для взрослых и для детей
- частные и государственные
- кратковременные и длительные
Различаются они также по содержательному наполнению и специализациям. Ведь в сфере IT на самом деле очень много разных профессий (как технических, так и гуманитарных). Среди основных из них следует упомянуть такие:
- тестировщик (QA-инженер)
- программист
- дизайнер
- архитектор
- менеджер проекта
- бизнес-аналитик
- системный администратор
- рекрутер
- Team Lead
Самое важное - выбрать профессию, по которой хочется работать (иллюстративное фото: Рixabay)
Где найти лучшие курсы
При поиске подходящего для вас IT-курса нужно обращать внимание на специализацию, интенсивность, задачи (как теоретические, так и практические), менторов (преподавателей и их опыт), а также способы оплаты (если курсы платные).
Интересно, что некоторые IT-школы и "академии" предлагают как бесплатные курсы (иногда это могут быть короткие марафоны для новичков без получения сертификатов о завершении обучения), так и платное полноценное обучение.
Бесплатные IT-курсы, марафоны или вебинары украинцам предлагают:
- IT-Generation (грантовое обучение для украинцев на разных IT-курсах от Минцифры - для свитчеров и студентов без опыта работы)
- Coursera (известная платформа с бесплатными курсами и обучающими программами по всему миру)
- Beetroot Academy (шведско-украинская IT-школа)
- GoIT (платформа IT-курсов)
- ЕРАМ University (набор курсов и менторинговых программ с основным условием - знанием английского на уровне В1)
- Prometheus (ресурс с онлайн-курсами на украинском языке)
- ITVDN (различные видеокурсы по программированию в свободном доступе)
- Projector Humanitarium (украинская онлайн-школа креативных профессий - чтобы открыть доступ к бесплатным курсам, нужно зарегистрироваться и ввести промокод 0688-5072, который будет действовать до победы Украины и месяц спустя)
- Projector Institute (фонд для обучения украинских женщин, которые в результате войны были вынуждены переселиться за границу или в безопасное место внутри страны, новым профессиям в креативных и IT-индустриях)
- Skillsetter (серия курсов по теме Project и Product менеджмента)
- Винницкая IT-академия (многомесячная программа для украинцев, желающих овладеть разными IT направлениями)
- Avada Media (бесплатные курсы со стажировкой и возможностью трудоустройства для лучших студентов)
- DAN.IT (безвозмездное обучение для украинских волонтеров)
Для обучения нужен компьютер или ноутбук (иллюстративное фото: Рixabay)
Платные курсы можно выбрать на платформах:
- Mate academy (можно заплатить сразу, или учиться бесплатно и затем выплачивать стоимость курсов из зарплаты)
- Web Academy
- GoIT
- Prometheus
- ITVDN
- SoftServe
- Projector Humanitarium
- Genius
Преимущества IT сферы
Обучение в сфере информационных технологий может быть очень выгодным и интересным. Главное - быть открытым к новым знаниям, стремиться учиться и развиваться каждый день.
Среди основных преимуществ IT сферы следует упомянуть:
- достойный уровень заработной платы
- гибкость и возможность работать удаленно
- возможность карьерного роста и развития
- высокий спрос на специалистов из Украины
- регулярное самосовершенствование и "прокачка" собственных знаний и умений
- общение с единомышленниками и интересными людьми
- возможность влиять на мир, качественно улучшать жизнь людей как в Украине, так и за ее пределами
IT-сфера поможет пустому кошельку (иллюстративное фото: Рixabay)
IT в Украине
Украина чрезвычайно богата талантливыми людьми и имеет большое количество высококвалифицированных IT-специалистов, обладающих разнообразными навыками в разработке программного обеспечения, тестировании, анализе данных, кибербезопасности и других областях IT.
Активное IT-сообщество с многочисленными конференциями, хакатонами и другими событиями способствует обмену идеями и взаимной учебе.
Большое количество уникальных украинских стартапов давно покорило мир. И даже сейчас во время войны украинцы продолжают создавать новые проекты и предложения.
Кроме того, Украина известна своей конкурентоспособностью. Это делает ее привлекательным для иностранных компаний, которые ищут высококвалифицированных работников "не за все деньги мира".
В IT-сфере в Украине работают более 280 тыс. нетехнических специалистов и более 200 тыс. инженеров-программистов. Многочисленные технические университеты, которые готовят высококвалифицированных специалистов, ежегодно выпускают более 16 тыс. новых разработчиков.
Статистика поступления в образовательные учреждения демонстрирует, что зачисленных на дневную форму обучения девушек на STEM-специальности (STEM с английского - science, technology, engineering and mathematics - наука, технология, инженерия и математика) значительно меньше, чем молодых людей - их доля не превышает 25%. Однако в последние годы эта цифра растет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинские школьники будут изучать ИИ и основы программирования.
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