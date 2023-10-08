От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Kickstarter - ведущая краудфандинговая платформа, позволяющая украинцам собирать деньги на стартапы и проекты из разных отраслей - технологий, искусства, дизайна и т. д.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых интересных украинских стартапах, которые в 2023 году собрали на Kickstarter необходимые для реализации средства и вышли на мировой рынок.

Подставка для ног FootRester

FootRester - подставка для ног, созданная для облегчения дискомфорта и улучшения правильной осанки во время длительных периодов сидения за компьютером. Она объединяет в себе подножку, массажер и подставку.

Изготавливают FootRester из бамбукового дерева. Встроенные в него массажные ролики и подушка из пены с памятью делают приятный массаж стопы, эффективно снимающий напряжение и боль в спине, способствуют релаксации и общему улучшению самочувствия. Легкая регулировка высоты помогает найти идеальное положение для каждого.

Компанию VILNO, создавшую эту подставку, основали украинцы - братья Даниил и Назар Ожго, проживающие в Германии.

Во время сбора на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 168 978 долларов против 5 000 запланированных.

Скриншот (kickstarter.com)

Так работает FootRester (видео: VILNO)

Интерактивный деревянный комплект M142 HIMARS

M142 HIMARS - уникальный интерактивный деревянный конструктор, который может стрелять разными типами ракет (состоит из более 580 деталей).

Каждый представленный комплект имеет QR-код, который можно просканировать, чтобы получить доступ к эксклюзивному интервью с оператором HIMARS. Это позволит узнать подробную историю системы вооружения, ее технические характеристики и как ее использовали.

Основатели проекта Wooden Army - Филипп Юханов и Дмитрий Романовский из Львова.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 93 656 долларов против 10 000 запланированных.

Скриншот (kickstarter.com)

Почему стоит обратить внимание на этот конструктор (видео: Smart Solutions)

Часы от украинских дизайнеров REAL TIME

REAL TIME - современные часы с минималистическим дизайном на основе дисковой системы времени.

На обороте часов - названия и координаты заповедников ночного неба по всему миру, а также звездная карта, дата и время ежегодного метеоритного дождя.

Они были разработаны датским дизайнером украинского происхождения Алексеем Искосом и талантливой командой дизайнеров и часовщиков из Украины.

Основателями концепт-стора ZAVOD, производящего и продающего REAL TIME, являются Андрей Кравчук и Ольга Кучмеева.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 73 992 долларов против 5 000 запланированных.

Скриншот (kickstarter.com)

Что нужно знать об этих уникальных часах (видео: ZAVOD)

Туристические ботинки MARS

MARS - профессиональные туристические водонепроницаемые ботинки для хайкинга, разработанные на базе армейской обуви. Их производят с использованием инновационных стойких материалов и деталей из прорезиненной кожи в двух цветах - sand и forest.

Украинский бренд обуви MARSALA был основан в 2015 году фотографом и режиссером Марией Маслий. После 24 февраля 2022 года бренд переехал из разбомбленного Харькова в безопасное место на границе с Польшей и переориентировался на военную обувь.

Сейчас на фабрике работает коллектив из 50 внутренне перемещенных лиц, поэтому бренд объявил сбор на Kickstarter, чтобы выдержать кризис и сохранить рабочие места.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 41 170 евро против 10 000 запланированных.

Скриншот (kickstarter.com)

Комфортная обувь от украинского производителя (видео: Best Crowdfunding Projects)

Карта-трансформер "Дрейф континентов"

"Дрейф континентов" - конструктор-трансформер средней сложности, состоящий из 131 элемента.

Его идея состоит в том, чтобы заменяя детали воспроизвести три этапа трансформации континентов - от древней Пангеи (250 млн лет назад), до Гондваны и Лавразии (150 млн лет) и, в конце концов, до современных континентов.

Основатели проекта Amazing map - Анна и Дмитрий Спиваки.

Во время сбора на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 24 156 долларов против 3 000 запланированных.

Скриншот (kickstarter.com)

Конструктор позволяет буквально "путешествовать" по мирам (видео: Best Crowdfunding Projects)

Титановый кликер-антистресс Meta Clicker

Meta Clicker - тщательно вырезанная современная титановая антистресс-игрушка с точными формами и углами.

Каждая базовая пластина Meta Clicker имеет гравировку, обозначающую материал продукта и дизайнерское решение. Один из доступных вариантов - антистресс в цветах украинского флага.

Meta Clicker представила команда украинских стартаперов Ti Titanium (Алекс Горгонтий и Андрей Проценко).

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 14 765 евро против запланированной 1 000.

Скриншот (kickstarter.com)

Что можно делать с Meta Clicker (видео: Alex Gorgontiy)