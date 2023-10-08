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От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Воскресенье 08 октября 2023 08:30
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От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023 Успешный стартап не обязательно должен быть сложным (фото: Рexels)
Автор: Ирина Костенко

Kickstarter - ведущая краудфандинговая платформа, позволяющая украинцам собирать деньги на стартапы и проекты из разных отраслей - технологий, искусства, дизайна и т. д.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых интересных украинских стартапах, которые в 2023 году собрали на Kickstarter необходимые для реализации средства и вышли на мировой рынок.

При подготовке материала использовались источники: kickstarter.com, vilno.co, zavodshop.com.ua.

Подставка для ног FootRester

FootRester - подставка для ног, созданная для облегчения дискомфорта и улучшения правильной осанки во время длительных периодов сидения за компьютером. Она объединяет в себе подножку, массажер и подставку.

Изготавливают FootRester из бамбукового дерева. Встроенные в него массажные ролики и подушка из пены с памятью делают приятный массаж стопы, эффективно снимающий напряжение и боль в спине, способствуют релаксации и общему улучшению самочувствия. Легкая регулировка высоты помогает найти идеальное положение для каждого.

Компанию VILNO, создавшую эту подставку, основали украинцы - братья Даниил и Назар Ожго, проживающие в Германии.

Во время сбора на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 168 978 долларов против 5 000 запланированных.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Скриншот (kickstarter.com)

Так работает FootRester (видео: VILNO)

Интерактивный деревянный комплект M142 HIMARS

M142 HIMARS - уникальный интерактивный деревянный конструктор, который может стрелять разными типами ракет (состоит из более 580 деталей).

Каждый представленный комплект имеет QR-код, который можно просканировать, чтобы получить доступ к эксклюзивному интервью с оператором HIMARS. Это позволит узнать подробную историю системы вооружения, ее технические характеристики и как ее использовали.

Основатели проекта Wooden Army - Филипп Юханов и Дмитрий Романовский из Львова.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 93 656 долларов против 10 000 запланированных.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Скриншот (kickstarter.com)

Почему стоит обратить внимание на этот конструктор (видео: Smart Solutions)

Часы от украинских дизайнеров REAL TIME

REAL TIME - современные часы с минималистическим дизайном на основе дисковой системы времени.

На обороте часов - названия и координаты заповедников ночного неба по всему миру, а также звездная карта, дата и время ежегодного метеоритного дождя.

Они были разработаны датским дизайнером украинского происхождения Алексеем Искосом и талантливой командой дизайнеров и часовщиков из Украины.

Основателями концепт-стора ZAVOD, производящего и продающего REAL TIME, являются Андрей Кравчук и Ольга Кучмеева.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 73 992 долларов против 5 000 запланированных.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023Скриншот (kickstarter.com)

Что нужно знать об этих уникальных часах (видео: ZAVOD)

Туристические ботинки MARS

MARS - профессиональные туристические водонепроницаемые ботинки для хайкинга, разработанные на базе армейской обуви. Их производят с использованием инновационных стойких материалов и деталей из прорезиненной кожи в двух цветах - sand и forest.

Украинский бренд обуви MARSALA был основан в 2015 году фотографом и режиссером Марией Маслий. После 24 февраля 2022 года бренд переехал из разбомбленного Харькова в безопасное место на границе с Польшей и переориентировался на военную обувь.

Сейчас на фабрике работает коллектив из 50 внутренне перемещенных лиц, поэтому бренд объявил сбор на Kickstarter, чтобы выдержать кризис и сохранить рабочие места.

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 41 170 евро против 10 000 запланированных.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023Скриншот (kickstarter.com)

Комфортная обувь от украинского производителя (видео: Best Crowdfunding Projects)

Карта-трансформер "Дрейф континентов"

"Дрейф континентов" - конструктор-трансформер средней сложности, состоящий из 131 элемента.

Его идея состоит в том, чтобы заменяя детали воспроизвести три этапа трансформации континентов - от древней Пангеи (250 млн лет назад), до Гондваны и Лавразии (150 млн лет) и, в конце концов, до современных континентов.

Основатели проекта Amazing map - Анна и Дмитрий Спиваки.

Во время сбора на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 24 156 долларов против 3 000 запланированных.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Скриншот (kickstarter.com)

Конструктор позволяет буквально "путешествовать" по мирам (видео: Best Crowdfunding Projects)

Титановый кликер-антистресс Meta Clicker

Meta Clicker - тщательно вырезанная современная титановая антистресс-игрушка с точными формами и углами.

Каждая базовая пластина Meta Clicker имеет гравировку, обозначающую материал продукта и дизайнерское решение. Один из доступных вариантов - антистресс в цветах украинского флага.

Meta Clicker представила команда украинских стартаперов Ti Titanium (Алекс Горгонтий и Андрей Проценко).

Во время сборов на платформе Kickstarter команде удалось привлечь 14 765 евро против запланированной 1 000.

От деревянных HIMARS до титанового антистресса. Самые крутые украинские стартапы на Kickstarter 2023

Скриншот (kickstarter.com)

Что можно делать с Meta Clicker (видео: Alex Gorgontiy)

Напомним, ранее мы рассказывали, о новой игре-симуляторе ударного дрона ВСУ, уничтожающего российских оккупантов.

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