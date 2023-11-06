Легко й невимушено! Де знайти найкращі курси IT для дорослих і дітей
Українці - талановиті й завзяті. На тлі повномасштабного вторгнення РФ багато наших співвітчизників залишились без роботи й стабільного доходу. Бажання здобути новий фах із гідною зарплатнею звертає погляди багатьох на сферу інформаційних технологій - (IT).
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ринок IT в Україні, доступні варіанти навчання, а також найбільш корисні платформи з курсами, марафонами й вебінарами, які допоможуть кожному охочому змінити професію і перейти працювати в IT-сферу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Асоціація IT Ukraine, Qubit Labs, ITЕxpert.
Які IT-курси бувають
Курси (марафони, вебінари) й навчальні програми у сфері IT можна умовно розділити на низку категорій:
- безкоштовні та оплачувані
- онлайн та офлайн
- для дорослих і для дітей
- приватні та державні
- короткочасні та довготривалі
Відрізняються вони також за змістовим наповненням і спеціалізаціями. Адже у сфері IT насправді дуже багато різних професій (як технічних, так і гуманітарних). Серед основних із них варто згадати такі:
- тестувальник (QA-інженер)
- програміст
- дизайнер
- архітектор
- менеджер проекту
- бізнес-аналітик
- системний адміністратор
- рекрутер
- Team Lead
Найважливіше - обрати професію, за якою хочеться працювати (ілюстративне фото: Рixabay)
Де знайти найкращі курси
Під час пошуку підходящого для вас IT-курсу, потрібно звертати увагу на спеціалізацію, інтенсивність, завдання (як теоретичні, так і практичні), менторів (викладачів і їхній досвід), а також способи оплати (якщо курси платні).
Цікаво, що деякі IT-школи та "академії" пропонують як безкоштовні курси (інколи це можуть бути короткі марафони для новачків без отримання сертифікатів про завершення навчання), так і платне повноцінне навчання.
Безкоштовні IT-курси, марафони чи вебінари українцям пропонують:
- IT-Generation (грантове навчання для українців на різних IT-курсах від Мінцифри для світчерів та студентів без досвіду роботи)
- Coursera (відома платформа з безкоштовними курсами та навчальними програмами по всьому світу)
- Beetroot Academy (шведсько-українська IT-школа)
- GoIT (платформа IT-курсів)
- ЕРАМ University (набір курсів та менторингових програм з основною умовою - знанням англійської на рівні В1)
- Prometheus (ресурс з онлайн-курсами українською)
- ITVDN (різні відеокурси з програмування у вільному доступі)
- Projector Humanitarium (українська онлайн-школа креативних професій - щоб відкрити доступ до безкоштовних курсів, потрібно зареєструватися та ввести промокод 0688-5072, який діятиме до нашої перемоги та місяць опісля)
- Projector Institute (фонд для навчання українських жінок, які через війну були змушені переселитися за кордон або у безпечніше місце всередині країни, новим професіям у креативних та IT-індустріях)
- Skillsetter (серія курсів з теми Project та Product менеджменту)
- Вінницька IT-академія (багатомісячна програма для українців, бажаючих опанувати різні IT напрямки)
- Avada Media (безкоштовні курси зі стажуванням та можливістю працевлаштування для кращих студентів)
- DAN.IT (безоплатне навчання для українських волонтерів)
Для навчання потрібен комп'ютер чи ноутбук (ілюстративне фото: Рixabay)
Платні курси можна обрати на платформах:
- Mate academy (можна заплатити одразу, або ж навчатися безкоштовно і потім виплачувати вартість курсів із зарплати)
- Web Academy
- GoIT
- Prometheus
- ITVDN
- SoftServe
- Projector Humanitarium
- Genius
Переваги IT сфери
Навчання у сфері інформаційних технологій може бути дуже вигідним і цікавим. Головне - бути відкритим до нових знань, прагнути навчатись і розвиватись щодня.
Серед основних переваг IT сфери варто згадати:
- гідний рівень заробітної плати
- гнучкість і можливість працювати віддалено
- можливість кар'єрного зростання та розвитку
- високий попит на фахівців з України
- регулярне самовдосконалення та "прокачка" власних знань і вмінь
- спілкування з однодумцями та цікавими людьми
- можливість впливати на світ, якісно покращувати життя людей як в Україні, так і поза її межами
IT-сфера зарадить порожньому гаманцю (ілюстративне фото: Рixabay)
IT в Україні
Україна надзвичайно багата на талановитих людей і має велику кількість висококваліфікованих IT-фахівців, які володіють різноманітними навичками в розробці програмного забезпечення, тестуванні, аналізі даних, кібербезпеці та інших областях IT.
Активна IT-спільнота з численними конференціями, хакатонами й іншими подіями сприяє обміну ідеями та взаємному навчанню.
Велика кількість унікальних українських стартапів давно підкорила світ. І навіть зараз, під час війни, українці продовжують створювати нові проекти й пропозиції.
Крім того, Україна відома своєю конкурентоспроможністю. Це робить її привабливою для іноземних компаній, які шукають висококваліфікованих працівників "не за всі гроші світу".
В IT-сфері в Україні працює понад 280 тис. нетехнічних спеціалістів та понад 200 тис. інженерів-програмістів. Численні технічні університети, які готують висококваліфікованих фахівців, випускають понад 16 тис. нових розробників щороку.
Статистика вступу до освітніх закладів демонструє, що зарахованих на денну форму навчання дівчат на STEM-спеціальності (STEM з англійської - science, technology, engineering and mathematics - наука, технологія, інженерія і математика) значно менше, ніж хлопців - їх частка не перевищує 25%. Однак впродовж останніх років ця цифра зростає.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські школярі вивчатимуть ШІ та основи програмування.
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