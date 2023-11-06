Легко й невимушено! Де знайти найкращі курси IT для дорослих і дітей

Українці - талановиті й завзяті. На тлі повномасштабного вторгнення РФ багато наших співвітчизників залишились без роботи й стабільного доходу. Бажання здобути новий фах із гідною зарплатнею звертає погляди багатьох на сферу інформаційних технологій - (IT).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Асоціація IT Ukraine, Qubit Labs, ITЕxpert.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про ринок IT в Україні, доступні варіанти навчання, а також найбільш корисні платформи з курсами, марафонами й вебінарами, які допоможуть кожному охочому змінити професію і перейти працювати в IT-сферу.

Які IT-курси бувають

Курси (марафони, вебінари) й навчальні програми у сфері IT можна умовно розділити на низку категорій:

безкоштовні та оплачувані

онлайн та офлайн

для дорослих і для дітей

приватні та державні

короткочасні та довготривалі

Відрізняються вони також за змістовим наповненням і спеціалізаціями. Адже у сфері IT насправді дуже багато різних професій (як технічних, так і гуманітарних). Серед основних із них варто згадати такі:

тестувальник (QA-інженер)

програміст

дизайнер

архітектор

менеджер проекту

бізнес-аналітик

системний адміністратор

рекрутер

Team Lead

Найважливіше - обрати професію, за якою хочеться працювати (ілюстративне фото: Рixabay)

Де знайти найкращі курси

Під час пошуку підходящого для вас IT-курсу, потрібно звертати увагу на спеціалізацію, інтенсивність, завдання (як теоретичні, так і практичні), менторів (викладачів і їхній досвід), а також способи оплати (якщо курси платні).

Цікаво, що деякі IT-школи та "академії" пропонують як безкоштовні курси (інколи це можуть бути короткі марафони для новачків без отримання сертифікатів про завершення навчання), так і платне повноцінне навчання.

Безкоштовні IT-курси, марафони чи вебінари українцям пропонують:

IT-Generation (грантове навчання для українців на різних IT-курсах від Мінцифри для світчерів та студентів без досвіду роботи)

Coursera (відома платформа з безкоштовними курсами та навчальними програмами по всьому світу)

Beetroot Academy (шведсько-українська IT-школа)

GoIT (платформа IT-курсів)

ЕРАМ University (набір курсів та менторингових програм з основною умовою - знанням англійської на рівні В1)

Prometheus (ресурс з онлайн-курсами українською)

ITVDN (різні відеокурси з програмування у вільному доступі)

Projector Humanitarium (українська онлайн-школа креативних професій - щоб відкрити доступ до безкоштовних курсів, потрібно зареєструватися та ввести промокод 0688-5072, який діятиме до нашої перемоги та місяць опісля)

Projector Institute (фонд для навчання українських жінок, які через війну були змушені переселитися за кордон або у безпечніше місце всередині країни, новим професіям у креативних та IT-індустріях)

Skillsetter (серія курсів з теми Project та Product менеджменту)

Вінницька IT-академія (багатомісячна програма для українців, бажаючих опанувати різні IT напрямки)

Avada Media (безкоштовні курси зі стажуванням та можливістю працевлаштування для кращих студентів)

DAN.IT (безоплатне навчання для українських волонтерів)

Для навчання потрібен комп'ютер чи ноутбук (ілюстративне фото: Рixabay)

Платні курси можна обрати на платформах:

Mate academy (можна заплатити одразу, або ж навчатися безкоштовно і потім виплачувати вартість курсів із зарплати)

Web Academy

GoIT

Prometheus

ITVDN

SoftServe

Projector Humanitarium

Genius

Переваги IT сфери

Навчання у сфері інформаційних технологій може бути дуже вигідним і цікавим. Головне - бути відкритим до нових знань, прагнути навчатись і розвиватись щодня.

Серед основних переваг IT сфери варто згадати:

гідний рівень заробітної плати

гнучкість і можливість працювати віддалено

можливість кар'єрного зростання та розвитку

високий попит на фахівців з України

регулярне самовдосконалення та "прокачка" власних знань і вмінь

спілкування з однодумцями та цікавими людьми

можливість впливати на світ, якісно покращувати життя людей як в Україні, так і поза її межами

IT-сфера зарадить порожньому гаманцю (ілюстративне фото: Рixabay)

IT в Україні

Україна надзвичайно багата на талановитих людей і має велику кількість висококваліфікованих IT-фахівців, які володіють різноманітними навичками в розробці програмного забезпечення, тестуванні, аналізі даних, кібербезпеці та інших областях IT.

Активна IT-спільнота з численними конференціями, хакатонами й іншими подіями сприяє обміну ідеями та взаємному навчанню.

Велика кількість унікальних українських стартапів давно підкорила світ. І навіть зараз, під час війни, українці продовжують створювати нові проекти й пропозиції.

Крім того, Україна відома своєю конкурентоспроможністю. Це робить її привабливою для іноземних компаній, які шукають висококваліфікованих працівників "не за всі гроші світу".

В IT-сфері в Україні працює понад 280 тис. нетехнічних спеціалістів та понад 200 тис. інженерів-програмістів. Численні технічні університети, які готують висококваліфікованих фахівців, випускають понад 16 тис. нових розробників щороку.

Статистика вступу до освітніх закладів демонструє, що зарахованих на денну форму навчання дівчат на STEM-спеціальності (STEM з англійської - science, technology, engineering and mathematics - наука, технологія, інженерія і математика) значно менше, ніж хлопців - їх частка не перевищує 25%. Однак впродовж останніх років ця цифра зростає.