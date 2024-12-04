Этот известный продукт защищает кости от повреждений и тяжелых болезней

Исследования показали, что семена огурцов защищает кости от хрупкости и тяжелых заболеваний. К тому же, такой овощ имеет много преимуществ, включая снижение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен овощ и кому нужно отказаться от него.

Чем полезны семена огурцов

Огурцы содержат антиоксиданты, защищающие от рака, сердца и аутоиммунных заболеваний.

Ученые выяснили, что семена огурцов высвобождают пептиды, способные улучшать усвоение кальция организмом. Кальций жизненно важен для здоровых костей. Организму необходимо достаточное количество кальция, чтобы сохранить кости здоровыми.

Плохое состояние костей может вызвать такие заболевания, как рахит и остеопороз, и увеличить риск перелома в результате падения. Поэтому необходимо получать все питательные вещества, необходимые для здоровья костей, соблюдая сбалансированную диету.

Эти продукты включают молоко, творог, зеленые листовые овощи, соевые бобы, орехи и рыбу. Правильная диета является лишь одним из строительных блоков для здоровых костей, который также включает физические упражнения и избегание определенных факторов риска остеопороза.

Употребление семян огурца может помочь:

предотвратить потерю костной массы

улучшить прочность костей

усилить сигналы для построения костей

Недавние исследования подчеркнули потенциальные преимущества семян огурцов в борьбе с дефицитом кальция, который часто приводит к хрупкости костей, гипертонии и заболеваниям, таким как рахит.

Чтобы предотвратить остеопороз и проблемы с костями, необходимо:

выполнять регулярные упражнения, чтобы кости были как можно крепче

ешьте продукты, богатые кальцием и витамином D

измените образ жизни - откажитесь от курения и уменьшите потребление алкоголя

Когда организм обезвожен, во рту вырабатывается меньше слюны, что может привести к неприятному запаху.

Кому нельзя есть огурцы

Не рекомендуется есть огурцы:

при хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта

при обострении язвы

при гастрите

при энтероколите

После огурцов не рекомендуется:

холодную воду

газированные напитки

молоко

Все потому, что такое сочетание нарушает деятельность желудка, затрудняет пищеварение, вызывает боль в животе и тяжесть.

Добавлять огурцы в детский рацион следует не раньше года, ведь слабый желудок может не справиться с перевариванием грубой клетчатки.