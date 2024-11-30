Должны быть на каждой кухне: 6 специй, которые полезны для сердца и кожи
Травы и специи не только усиливают вкус блюда, но и являются источниками питательных веществ, которые приносят целый ряд преимуществ для здоровья. Следует знать о самых полезных, способных защищать иммунитет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести видах специй, которые должны быть в рационе каждого.
Куркума
По словам нутрициолога Елены Поддубной, такая специя делает иммунные сигналы более эффективными, тем самым поддерживая создание клеток.
Также снижает воспаление в организме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Ценность растительных соединений, таких как куркумин, заключается в том, что они помогают организму бороться с губительным влиянием процесса, называемого окислением. Со временем этот процесс может привести к хроническому воспалению и, как следствие, привести к заболеваниям.
Исследования показывают, что антиоксидантное и противовоспалительное действие куркумина может защитить от некоторых факторов, связанных с сердечными заболеваниями, включая помощь в балансе уровня холестерина и артериального давления.
Мята
Содержит антимикробные свойства, облегчает пищеварение, защищает кожу и снимает раздражение.
Мята содержит ряд различных питательных веществ, таких как:
- Клетчатка - поддерживает здоровый кишечник
- Витамин А - улучшает здоровье глаз и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания
- Витамин С - поддерживает иммунную систему и восстановление тканей
- Кальций - поддерживает прочность костей
- Марганец - полезен для работы мозга и нервов
Мята также является фантастическим источником антиоксидантов, помогающих защитить тело от окислительного стресса.
Лавровый лист
Содержит антиоксидантные и иммуноподдерживающие свойства. Полезен для поддержания здорового функционирования иммунной системы. Реагирует на потогены, предотвращая чрезмерную реакцию системы.
Лавровый лист является хорошим источником витамина А, витамина В6 и витамина С. Все эти витамины, как известно, поддерживают здоровую иммунную систему.
Измельченная столовая ложка лаврового листа содержит:
- 5,5 калорий
- белки: 0,1 г
- жиры: 0,1 г
- углеводы: 1,3 г
Чай с лавровым листом может облегчить приступы расстройства желудка. Чай также очень ароматен, что может помочь снизить давление в пазухах или заложенность носа.
Каенский перец
Биоактивный капсаицин в перце способен эффективно бороться с инфекциями и содержит противовоспалительные свойства.
К тому же специя помогает нормализовать работу сердечной мышцы.
Такой перец является хорошим источником питательных веществ. В частности, они богаты витаминами С, А, В6 и К.
Многие ассоциируют острую пищу с изжогой или расстройством желудка. Но для многих людей пряность может иметь обратный эффект.
Он увеличивает желудочный сок и выработку ферментов в желудке, что помогает расщеплять пищу.
Каенский перец и другие острые продукты, содержащие капсаицин, поэтому могут помочь похудеть. Острая пища может немного активизировать метаболизм, помогая сжигать калории. Это также может помочь вам почувствовать сытость после еды.
Укроп
Восстанавливает повреждения в организме, помогает при бессоннице, защищает от потери костной массы и минеральной плотности костей.
Укроп содержит в своем составе эфирные масла, борющиеся с вредными бактериями и вирусами.
Содержащиеся в зелени антиоксиданты снижают уровень холестерина в крови, тем самым защищая сердце и сосуды от ряда хронических заболеваний. Укроп содержит кальций, магний, марганец и калий, которые полезны, в частности, для костей и эластичности суставов.
Имбирь
Снимает боли (мигрень, менструации, пищеварительные спазмы и желудочные расстройства). Также тонизирует, стимулирует и укрепляет организм, защищает клетки от старения.
Имбирь также богат антиоксидантами - соединениями, предотвращающими стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению.
Ранее мы сообщали, кому нельзя есть куркуму и чем она опасна.
Также мы писали о напитке, который нужно пить за 30 минут до сна.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Пиддубной, сайты Good food, Equinox kombucha, WebMD и Cleveland clinic.
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