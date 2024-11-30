Должны быть на каждой кухне: 6 специй, которые полезны для сердца и кожи

Травы и специи не только усиливают вкус блюда, но и являются источниками питательных веществ, которые приносят целый ряд преимуществ для здоровья. Следует знать о самых полезных, способных защищать иммунитет.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести видах специй, которые должны быть в рационе каждого.

Куркума

По словам нутрициолога Елены Поддубной, такая специя делает иммунные сигналы более эффективными, тем самым поддерживая создание клеток.

Также снижает воспаление в организме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Ценность растительных соединений, таких как куркумин, заключается в том, что они помогают организму бороться с губительным влиянием процесса, называемого окислением. Со временем этот процесс может привести к хроническому воспалению и, как следствие, привести к заболеваниям.

Исследования показывают, что антиоксидантное и противовоспалительное действие куркумина может защитить от некоторых факторов, связанных с сердечными заболеваниями, включая помощь в балансе уровня холестерина и артериального давления.

Мята

Содержит антимикробные свойства, облегчает пищеварение, защищает кожу и снимает раздражение.

Мята содержит ряд различных питательных веществ, таких как:

Клетчатка - поддерживает здоровый кишечник

Витамин А - улучшает здоровье глаз и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Витамин С - поддерживает иммунную систему и восстановление тканей

Кальций - поддерживает прочность костей

Марганец - полезен для работы мозга и нервов

Мята также является фантастическим источником антиоксидантов, помогающих защитить тело от окислительного стресса.

Лавровый лист

Содержит антиоксидантные и иммуноподдерживающие свойства. Полезен для поддержания здорового функционирования иммунной системы. Реагирует на потогены, предотвращая чрезмерную реакцию системы.

Лавровый лист является хорошим источником витамина А, витамина В6 и витамина С. Все эти витамины, как известно, поддерживают здоровую иммунную систему.

Измельченная столовая ложка лаврового листа содержит:

5,5 калорий

белки: 0,1 г

жиры: 0,1 г

углеводы: 1,3 г

Чай с лавровым листом может облегчить приступы расстройства желудка. Чай также очень ароматен, что может помочь снизить давление в пазухах или заложенность носа.

Каенский перец

Биоактивный капсаицин в перце способен эффективно бороться с инфекциями и содержит противовоспалительные свойства.

К тому же специя помогает нормализовать работу сердечной мышцы.

Такой перец является хорошим источником питательных веществ. В частности, они богаты витаминами С, А, В6 и К.

Многие ассоциируют острую пищу с изжогой или расстройством желудка. Но для многих людей пряность может иметь обратный эффект.

Он увеличивает желудочный сок и выработку ферментов в желудке, что помогает расщеплять пищу.

Каенский перец и другие острые продукты, содержащие капсаицин, поэтому могут помочь похудеть. Острая пища может немного активизировать метаболизм, помогая сжигать калории. Это также может помочь вам почувствовать сытость после еды.

Укроп

Восстанавливает повреждения в организме, помогает при бессоннице, защищает от потери костной массы и минеральной плотности костей.

Укроп содержит в своем составе эфирные масла, борющиеся с вредными бактериями и вирусами.

Содержащиеся в зелени антиоксиданты снижают уровень холестерина в крови, тем самым защищая сердце и сосуды от ряда хронических заболеваний. Укроп содержит кальций, магний, марганец и калий, которые полезны, в частности, для костей и эластичности суставов.

Имбирь

Снимает боли (мигрень, менструации, пищеварительные спазмы и желудочные расстройства). Также тонизирует, стимулирует и укрепляет организм, защищает клетки от старения.

Имбирь также богат антиоксидантами - соединениями, предотвращающими стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению.