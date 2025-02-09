Как часто нужно ходить к косметологу в 20 и 40 лет, чтобы сохранить молодость: ответ экспертов
Регулярные визиты в косметолог помогают замедлить процессы старения кожи на 5-7 лет. Но как часто посещать специалиста, чтобы добиться такого результата?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда стоит посещать специалиста в разном возрасте, чтобы выглядеть молодо и ухоженно.
В каком возрасте ходить к косметологу
По словам косметолога Дарьи Тищенко, частота посещения косметолога зависит прежде всего от возраста и состояния кожи.
В возрасте 20-30 лет кожа обычно упругая и быстро восстанавливается. Рекомендуется посещать косметолога раз в 4-6 недель для поддержания хорошего состояния и профилактики старения.
Тогда как после 30-40 лет процесс обновления клеток замедляется, поэтому уход должен быть более интенсивным и направленным на стимуляцию выработки коллагена и эластина. Оптимальная частота визитов - каждые 4 недели.
Важно, при наличии кожных заболеваний график посещений будет индивидуальным, в зависимости от проблемы и программы лечения.
Частота процедур
Также эксперт назвала популярные процедуры и как часто их нужно выполнять:
- пилинги и уходы - раз в 4-6 недель для поддержания чистоты пор и предотвращения высыпаний
- аппаратные процедуры ухода за кожей - раз в 4 недели, чтобы кожа сияла, а поры оставались чистыми
- ботулинотерапия - раз в 3-6 месяцев для коррекции мимических морщин
- плазмотерапия - делать раз в 3-4 недели курсом из 5-8 процедур
Когда впервые можно колоть ботокс
Ботокс является одним из средств омоложения лица для борьбы с морщинами и старением. Однако после 25 лет некоторые женщины начинают замечать признаки старения.
Это особенно касается тех случаев, когда они курят, часто находятся на солнце, имеют светлую кожу, очень выразительное лицо и часто хмурятся, или если они генетически предрасположены к появлению морщин.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт Моnтгоѕе Dermatology.
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