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Як легко та швидко очистити підошву праски: знадобляться прості засоби

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П'ятниця 16 вересня 2022 08:01
Як легко та швидко очистити підошву праски: знадобляться прості засоби Як очистити обгорілу підошву праски (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У прасках через деякий час після використання накопичується накип і на одягу можуть з'являтися плями. Також якщо прасувати тканину в невідповідному температурному режимі, скоріше за все вона оплавиться і прилипне до підошви приладу. Тому варто розібратися, як очистити праску.

Про це пише SantePlus.

Навіть якщо ви регулярно доглядаєте за праскою, часто через неуважність можуть виникнути неприємні ситуації. Щоб врятувати прилад, знадобиться спеціальна чистка.

Як очистити праску з керамічним покриттям

Керамічні праски довговічніші, але іноді й вони пригорають до тканин. Коли ви хочете видалити підпалини та надокучливий бруд, головне - бути обережним, щоб не пошкодити підошву.

Зокрема, для цього потрібно взяти харчову соду. Щоб використати такий спосіб, потрібно:

  • Розчинити кілька столових ложок харчової соди у воді;
  • Нагріти праску, після чого від'єднати її він електромережі;
  • Зачекати, поки вона трохи охолоне, перш ніж акуратно наносити пасту з харчової соди;
  • Залишити пасту на 5 хвилин;
  • Після цього витріть весь бруд паперовим рушником.

Що робити з тефлоновою праскою

Тефлонове покриття на підошві є найстійкішим матеріалом для чищення. Тому що він дуже крихкий і легко може подряпатись. Необхідно діяти дуже обережно і делікатно.

Тому використовувати сіль або соду для такого очищення категорично заборонено. Необхідно за допомогою білого оцету видалити весь бруд на підошві праски.

Необхідно дотримуватись такої інструкції:

  • Нанести білий оцет на м’яку або бавовняну тканину;
  • Далі акуратно відтерти пригорілу тканину;
  • Після цього протерти праску вологою тканиною.

Праска зі сталевою підошвою

Одним з найпопулярніших способів очищення пригорілої праски зі сталевою підошвою є застосування кухонної солі. Дійсно, якщо підошва лущиться, брудна і обгоріла, сіль підійде.

Спосіб дуже простий:

  • Покладіть шматок пергаментного паперу на підошву;
  • Щедро посипте сіллю;
  • Установіть праску на високий рівень температури і кілька разів проведіть нею по паперу в різних напрямках.

Раніше ми повідомляли про способи, які допоможуть вивести плями від праски з одягу.

Також ми писали, як легко видалити твердий віск з будь-яких речей.

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