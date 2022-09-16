Как легко и быстро очистить подошву утюга: понадобятся простые средства

В утюгах через некоторое время после использования скапливается накипь и на одежде могут появляться пятна. Также если гладить ткань в неподходящем температурном режиме, скорее всего она оплавится и прилипнет к подошве прибора. Поэтому стоит разобраться, как очистить утюг.

Даже если вы регулярно ухаживаете за утюгом, часто из-за невнимательности могут возникнуть неприятные ситуации. Чтобы спасти прибор, понадобится специальная чистка.

Как очистить утюг с керамическим покрытием

Керамические утюги долговечнее, но иногда и они пригорают к тканям. Когда вы хотите удалить подпалины и надоедливый грязь, главное - быть осторожным, чтобы не повредить подошву.

В частности, для этого нужно взять пищевую соду. Чтобы использовать такой способ, нужно:

Растворить несколько столовых ложек пищевой соды в воде;

Нагреть утюг, после чего отсоединить его он электросети;

Подождите, пока она немного остынет, прежде чем аккуратно наносить пасту из пищевой соды;

Оставить пасту на 5 минут;

После этого вытрите всю грязь бумажным полотенцем.

Что делать с тефлоновым утюгом

Тефлоновое покрытие на подошве является самым стойким материалом для чистки. Потому что он очень хрупкий и легко может поцарапаться. Необходимо действовать очень осторожно и деликатно.

Поэтому использовать соль или соду для такой очистки категорически запрещено. Необходимо с помощью белого уксуса удалить всю грязь на подошве утюга.

Необходимо следовать следующей инструкции:

Нанести белый уксус на мягкую или хлопчатобумажную ткань;

Далее аккуратно оттереть пригоревшую ткань;

После этого протереть утюг влажной тканью.

Утюг со стальной подошвой

Одним из самых популярных способов очистки пригорелого утюга со стальной подошвой является применение поваренной соли. Действительно, если подошва шелушится, грязная и обгорелая, соль подойдет.

Способ очень простой: