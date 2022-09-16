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Как легко и быстро очистить подошву утюга: понадобятся простые средства

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Пятница 16 сентября 2022 08:01
Как легко и быстро очистить подошву утюга: понадобятся простые средства Как очистить обгоревшую подошву утюга (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В утюгах через некоторое время после использования скапливается накипь и на одежде могут появляться пятна. Также если гладить ткань в неподходящем температурном режиме, скорее всего она оплавится и прилипнет к подошве прибора. Поэтому стоит разобраться, как очистить утюг.

Об этом пишет SantePlus.

Даже если вы регулярно ухаживаете за утюгом, часто из-за невнимательности могут возникнуть неприятные ситуации. Чтобы спасти прибор, понадобится специальная чистка.

Как очистить утюг с керамическим покрытием

Керамические утюги долговечнее, но иногда и они пригорают к тканям. Когда вы хотите удалить подпалины и надоедливый грязь, главное - быть осторожным, чтобы не повредить подошву.

В частности, для этого нужно взять пищевую соду. Чтобы использовать такой способ, нужно:

  • Растворить несколько столовых ложек пищевой соды в воде;
  • Нагреть утюг, после чего отсоединить его он электросети;
  • Подождите, пока она немного остынет, прежде чем аккуратно наносить пасту из пищевой соды;
  • Оставить пасту на 5 минут;
  • После этого вытрите всю грязь бумажным полотенцем.

Что делать с тефлоновым утюгом

Тефлоновое покрытие на подошве является самым стойким материалом для чистки. Потому что он очень хрупкий и легко может поцарапаться. Необходимо действовать очень осторожно и деликатно.

Поэтому использовать соль или соду для такой очистки категорически запрещено. Необходимо с помощью белого уксуса удалить всю грязь на подошве утюга.

Необходимо следовать следующей инструкции:

  • Нанести белый уксус на мягкую или хлопчатобумажную ткань;
  • Далее аккуратно оттереть пригоревшую ткань;
  • После этого протереть утюг влажной тканью.

Утюг со стальной подошвой

Одним из самых популярных способов очистки пригорелого утюга со стальной подошвой является применение поваренной соли. Действительно, если подошва шелушится, грязная и обгорелая, соль подойдет.

Способ очень простой:

  • Положите кусок пергаментной бумаги на подошву;
  • Щедро посыпьте солью;
  • Установите утюг на высокий уровень температуры и несколько раз проведите им по бумаге в разных направлениях.

Ранее мы сообщали о способах, какие помогут вывести пятна от утюга с одежды.

Также мы писали, как легко удалить твердый воск из любых вещей.

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