Как легко и быстро очистить подошву утюга: понадобятся простые средства
В утюгах через некоторое время после использования скапливается накипь и на одежде могут появляться пятна. Также если гладить ткань в неподходящем температурном режиме, скорее всего она оплавится и прилипнет к подошве прибора. Поэтому стоит разобраться, как очистить утюг.
Об этом пишет SantePlus.
Даже если вы регулярно ухаживаете за утюгом, часто из-за невнимательности могут возникнуть неприятные ситуации. Чтобы спасти прибор, понадобится специальная чистка.
Как очистить утюг с керамическим покрытием
Керамические утюги долговечнее, но иногда и они пригорают к тканям. Когда вы хотите удалить подпалины и надоедливый грязь, главное - быть осторожным, чтобы не повредить подошву.
В частности, для этого нужно взять пищевую соду. Чтобы использовать такой способ, нужно:
- Растворить несколько столовых ложек пищевой соды в воде;
- Нагреть утюг, после чего отсоединить его он электросети;
- Подождите, пока она немного остынет, прежде чем аккуратно наносить пасту из пищевой соды;
- Оставить пасту на 5 минут;
- После этого вытрите всю грязь бумажным полотенцем.
Что делать с тефлоновым утюгом
Тефлоновое покрытие на подошве является самым стойким материалом для чистки. Потому что он очень хрупкий и легко может поцарапаться. Необходимо действовать очень осторожно и деликатно.
Поэтому использовать соль или соду для такой очистки категорически запрещено. Необходимо с помощью белого уксуса удалить всю грязь на подошве утюга.
Необходимо следовать следующей инструкции:
- Нанести белый уксус на мягкую или хлопчатобумажную ткань;
- Далее аккуратно оттереть пригоревшую ткань;
- После этого протереть утюг влажной тканью.
Утюг со стальной подошвой
Одним из самых популярных способов очистки пригорелого утюга со стальной подошвой является применение поваренной соли. Действительно, если подошва шелушится, грязная и обгорелая, соль подойдет.
Способ очень простой:
- Положите кусок пергаментной бумаги на подошву;
- Щедро посыпьте солью;
- Установите утюг на высокий уровень температуры и несколько раз проведите им по бумаге в разных направлениях.
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