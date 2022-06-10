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Ці бюджетні способи допоможуть вивести плями від праски з одягу

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П'ятниця 10 червня 2022 08:03
Ці бюджетні способи допоможуть вивести плями від праски з одягу Як видали плями від праски (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто так трапляється, коли людина відволікається у процесі прасування, то на сорочці з'являється рудий слід від праски.

Яка способи допоможуть врятувати одяг - читайте нижче.

Оцет

Кислота підходить для видалення плям, що утворилися на щільній тканині темних кольорів.

Необхідно розвести столову ложку оцету в склянці теплої води та обробити пошкоджену ділянку змоченою в розчині ганчіркою.

Хлорка

Такий спосіб підійде для світлих лляних або бавовняних виробів.

Засіб має бути слабоконцентрованим: не додавайте більше чайної ложки хлорки на літр води. Змочіть постраждале місце та відперіть одяг у пральній машинці.

Перекис водню

Цей спосіб допоможе впоратися зі свіжими плямами від праски.

Для цього потрібно розвести у склянці прохолодної води чайну ложку перекис водню і залити отриманим розчином ділянку, що підгоріла.

Далі потрібно залишити речі в такому вигляді на кілька хвилин, а після цього випрати.

Лимонний сік

Лимонний сік придатний не тільки для кулінарних вишукувань. Це помічник для тих, хто не придбав праски з безпечної керамічною підошвою.

Лимонний сік потрібно видавити у місткість Далі нанести його на пляму та промочити однаково з усіх сторін.

Після цього тканину замочіть у гарячій воді на пів години. В результаті сполосніть виріб в холодній воді.

Молоко

Щоб позбутися від підгорілих плям на бавовні, використовують молоко.

Тканину слід замочити в кислому молоці, яке розведено водою. Зазначимо, що кефір також відмінно впорається з виведенням плям;

Через годину потрібно прополоскати річ під проточною водою, щоб остаточно змити молоко.

Раніше ми повідомляли, як правильно почистити праску.

Також, як легко видалити твердий віск з будь-яких речей.

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