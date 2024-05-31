ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Легко не будет". Украинская режиссер присоединилась к рядам ВСУ

Пятница 31 мая 2024 16:00
UA EN RU
"Легко не будет". Украинская режиссер присоединилась к рядам ВСУ Елена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская режиссер и исследовательница театра Елена Апчел присоединилась к рядам ВСУ. В последние годы она жила в Польше, однако вернулась, чтобы защищать родину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу драматургини.

Елена Апчел вступила в ряды ВСУ

По словам режиссера, "путь в армию был для нее долгим и нелегким, что еще больше помогло убедиться в его взвешенности".

Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, она вернулась в Украину, "чтобы присоединиться к нашей общей борьбе".

"Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности", - объяснила Елена.

&quot;Легко не будет&quot;. Украинская режиссер присоединилась к рядам ВСУ

Елена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

Также Апчел добавила, что нуждается в эмоционально-интеллектуальной и финансовой поддержке.

"Горжусь своими новыми собратьями и посестрами. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и в Донецкую область, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу, чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу восстанавливать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены", - отметила исследовательница театра.

А для этого, говорит она, надо бороться.

&quot;Легко не будет&quot;. Украинская режиссер присоединилась к рядам ВСУ

Елена Апчел (фото: facebook.com/olena.apchel)

"А еще хочу бороться за пространство для памяти о погибших и уважения к живым", - сказала драматург.

Также режиссер призналась, что "пошла в армию не ради политиков и коррупционеров, а ради людей и дома".

Других она поощряет сделать то же самое, однако это не агитация.

Недавно мы писали, что в ряды ВСУ присоединился лидер известной украинской рок-группы.

Также украинская телеведущая высказалась о вероятной мобилизации мужа и сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Люди
NEWS
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова