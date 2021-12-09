Як приготувати дивовижний шоколадний десерт вдома: мінімум інгредієнтів!
Фото: шоколадний десерт з мінімуму інгредієнтів (pixabay.com)
Шоколадний десерт вдома - приготувати просто! Для цього вам не потрібно багато інгредієнтів.
Шеф-кухар Анатолій Добровольський опублікував рецепт ідеальних ласощів у себе в Instagram.
Інгредієнти
- Шоколад молочний 300 г
- Вершки 30% 300 г
- Яйця курячі 2 шт
- Цукрова пудра 50 г
- Вода 2 столові ложки
Покроковий рецепт приготування
Візьміть каструлю, поставте на вогонь, додайте дві столові ложки води і 50 грамів цукрової пудри. Доведіть до кипіння і повного розчинення. У блендер відправте два курячих яйця і 300 грамів порубаного шоколаду. Туди ж додайте цукровий сироп з каструлі.
Збийте все в блендері до однорідного стану. Збийте міксером вершки і додайте в вашу суміш половину з них. Перемішайте до однорідної консистенції, потім додайте вершки, що залишилися. Розлийте по формах і відправте в холодильник на 2-3 години.
Це дуже смачно!
Нагадавши, розвінчано міф про супер-корисність меду.