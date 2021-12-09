ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як приготувати дивовижний шоколадний десерт вдома: мінімум інгредієнтів!

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 13:52
Як приготувати дивовижний шоколадний десерт вдома: мінімум інгредієнтів! Фото: шоколадний десерт з мінімуму інгредієнтів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадний десерт вдома - приготувати просто! Для цього вам не потрібно багато інгредієнтів.

Шеф-кухар Анатолій Добровольський опублікував рецепт ідеальних ласощів у себе в Instagram.

Інгредієнти

  • Шоколад молочний 300 г
  • Вершки 30% 300 г
  • Яйця курячі 2 шт
  • Цукрова пудра 50 г
  • Вода 2 столові ложки

Покроковий рецепт приготування

Візьміть каструлю, поставте на вогонь, додайте дві столові ложки води і 50 грамів цукрової пудри. Доведіть до кипіння і повного розчинення. У блендер відправте два курячих яйця і 300 грамів порубаного шоколаду. Туди ж додайте цукровий сироп з каструлі.

Збийте все в блендері до однорідного стану. Збийте міксером вершки і додайте в вашу суміш половину з них. Перемішайте до однорідної консистенції, потім додайте вершки, що залишилися. Розлийте по формах і відправте в холодильник на 2-3 години.

Це дуже смачно!

Нагадавши, розвінчано міф про супер-корисність меду.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти
LITE
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами