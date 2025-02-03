Легкий макияж в офис за 10 минут: блогерша поделилась простыми лайфхаками (видео)

Легкий макияж для офиса - это идеальный вариант для создания аккуратного, свежего и профессионального образа. Он должен быть минималистичным, чтобы подчеркнуть естественную красоту и не отвлекать внимание.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост блогерши daria_piasta решило рассказать, как сделать такой макияж.

Подготовка кожи

Начните с увлажняющего крема, чтобы подготовить кожу к макияжу. Для лучшего результата используйте праймер, который поможет скрыть поры и сделает макияж более стойким.

Тональное средство

Выбирайте легкое тональное средство или BB-крем с легким покрытием. Это придаст лицу ровный цвет, не утяжеляя его. Если нужно скрыть небольшие несовершенства, используйте корректор на проблемных участках, например, под глазами или на покраснениях.

Румяна

Чтобы придать лицу свежесть, используйте румяна в нейтральных или нежных розовых оттенках. Они должны быть с легким сиянием, чтобы создать естественный румянец.

Брови

Для бровей используйте карандаш или гель в тон волосам. Главное - не переусердствовать, брови должны выглядеть естественно и аккуратно.

Глаза

Для офисного макияжа используйте нейтральные тени - бежевые, коричневые или персиковые оттенки. Легкий макияж глаз можно создать, просто растушевав светлый оттенок на веке, а затем слегка затемнив внешний уголок. Если хотите сделать взгляд выразительнее, используйте тонкую линию подводки, которая подчеркнет форму глаз. Для более натурального эффекта подводку можно заменить на темно-коричневую или серую тушь.

Тушь для ресниц

Легкий слой туши добавит глазам выразительности. Избегайте слишком густых слоев - достаточно одного легкого слоя для естественного эффекта.

Губы

Для губ выберите оттенки нюд или розового, такие как помада в цвет ваших губ или блеск с легким оттенком. Такой макияж выглядит естественно и не требует постоянного обновления в течение дня.

Фиксация

Закончите макияж легким слоем прозрачной пудры, чтобы закрепить макияж и убрать блеск. Также можно использовать спрей для фиксации макияжа, чтобы он держался дольше.

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