Легким не буде: знаки Зодіаку, яким січень 2020 принесе неприємності

Гороскоп на січень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути гранично уважними в січні

Гороскоп на 2020 рік свідчить, що січень стане сприятливим місяцем не для всіх знаків Зодіаку. Астрологи попереджають, що для деяких представників початок нового року стане дуже напруженим і важким.

Близнюки

Січень 2020 року стане вельми насиченим і сумбурним. Близнюкам доведеться розриватися одночасно між декількома справами, встигнути все і відразу. Астрологи радять не боятися змін, які прийдуть на початку року і, якщо сил зовсім не залишиться – взяти відпустку і трохи віддихатися. Рішення важливих справ варто відкласти на потім.

Раки

Перший місяць 2020 року виявиться двояким і багатим на сумніви. У Раків з'явиться невпевненість у собі, поведінка оточуючих буде викликати підозри і негативні емоції. Ближче до кінця місяця ситуація трохи вирівняється і зірки подарують взаєморозуміння з близькими людьми. У січні Ракам рекомендується керуватися здоровим глуздом, логікою і розумом.

Стрілець

Представників цього знаку Зодіаку в січні здолають проблеми, які витіснять з голови всі інші думки. Негативні думки можуть бути про роботу, а також про труднощі в особистому житті. Астрологи радять не зациклюватися на негативі, а більше часу витратити на спілкуванні з тими, хто розуміє. Близькі люди і друзі допоможуть впоратися з важким періодом.