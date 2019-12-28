Легким не будет: знаки Зодиака, которым январь 2020 принесет неприятности

Гороскоп на январь 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит быть предельно внимательными в январе

Гороскоп на 2020 год гласит, что январь станет благоприятным месяцем не для всех знаков Зодиака. Астрологи предупреждают, что для некоторых представителей начало нового года станет очень напряженным и хлопотным.

Близнецы

Январь 2020 года станет весьма насыщенным и сумбурным. Близнецам придется разрываться одновременно между несколькими делами, успеть все и сразу. Астрологи советуют не бояться перемен, которые придут в начале года и, если сил совсем не останется – взять отпуск и немного отдышаться. Решение важных дел стоит отложить на потом.

Раки

Первый месяц 2020 года окажется двояким и богатым на сомнения. У Раков появится неуверенность в себе, поведение окружающих будет вызывать подозрения и негативные эмоции. Ближе к концу месяца ситуация немного выровняется и звезды подарят взаимопонимание с близкими людьми. В январе Ракам рекомендуется руководствоваться здравым смыслом, логикой и умом.

Стрелец

Представителей этого знака Зодиака в январе одолеют проблемы, которые вытеснят из головы все остальные мысли. Негативные мысли могут быть о работе, а также о трудностях в личной жизни. Астрологи советуют не зацикливаться на негативе, а больше времени потратить на общении с теми, кто понимает. Близкие люди и друзья помогут справиться с тяжелым периодом.