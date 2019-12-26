Зміни неминучі: знаки Зодіаку, яких чекають різкі перепади в 2020 році

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали всі ймовірні небезпеки в 2020 році

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що змінам неможливо протистояти. Астрологи зазначають, що різкими змінами можна скористатися і навіть саму неприємну ситуацію можна повернути в потрібне русло. Вони назвали небезпеки, які підстерігають знаки Зодіаку в рік Металевого Білого Пацюка.

Овни. Найбільша небезпека в 2020 році – сімейна сварка, яка може привести до розриву відносин. Очікується багато розмов і з'ясувань ситуації.

Тельці. У представників цього знака можливо два неприємних моменти – зрада близької людини і емоційний зрив. Варто присвятити час відпочинку і духовним практикам, щоб не випасти з правильного вектора.

Близнюки. Зірки обіцяють повторення неприємної ситуації з минулого. Може розкритися стара рана, яка позбавить сил. Варто взяти себе в руки і знову пройти через випробування, щоб покінчити назавжди.

Раки. Астрологи радять переглянути своє оточення, так як в ньому є люди, які тягнуть назад. У рік Пацюка варто йти своїм шляхом і не жертвувати собою заради чужого благополуччя.

Леви. Можлива втрата контролю над життям і відчуття того, що щось важливе йде прямо з-під носа. Реагувати варто жорстко і не втрачати концентрацію і уважність в будь-якій ситуації.

Діви. Представникам цього знаку загрожує емоційне вигорання, так як рік стане періодом нових відкриттів і звершень. Астрологи радять більше відпочивати і не допускати сильних стресів.

Ваги. Не варто піддаватися на авантюри, так як це потягне за собою низку сумних подій і призведе до погіршення відносин з близькою людиною. Невдачі потягнуть за собою проблеми на роботі.

Скорпіони. Найважче випробування в 2020 році – суперництво на роботі. Рік буде успішним, але до своїх вершин зірки рекомендують йти чесним шляхом і бути обережними у вчинках і висловлюваннях.

Стрілець. Є ймовірність стати жертвою шахрайства і потрапити у сумнівну авантюру. Варто звертатися за допомогою до близьких і не довіряти навіть перевіреним людям, які пропонують комбінації з грошима.

Козеріг. Рік буде складним, очікується недобросовісна конкуренція, підкилимні ігри, змови за спиною і непередбачені витрати. Варто подбати про фінансову подушку безпеки і уважно придивлятися до колег.

Водолій. Очікується період невизначеності, який призведе до серйозних розбіжностей з близькою людиною. Можливо, це знак, що пора рухатися далі і переглянути свої життєві цінності.

Риби. Рік в цілому буде вдалий, але він може затьмаритися нестабільністю в особистому житті. Ймовірні різкі перепади від сильних сварок до повної гармонії. Це може призвести до стресу і занепаду сил, що позначиться і на інших сферах життя. Варто навчитися бачити різницю між любов'ю і токсичними відносинами.