Дивіться відео, як грузини зачищають Місто-герой Ірпінь від окупантів

В Ірпені грузинські бійці Інтернаціонального легіону проводять зачистки від ворогів, перевіряючи вулиці та будівлі на присутність там ворога.

На кадрах видно, що бійці перебувають в зруйнованому ворогом стеліті Києва - місті Ірпінь, який став одним з каменем спотикання окупантів, проте був розгромлений.

24 лютого Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню, а також Бучі, Миколаєву та Охтирці звання Міст-героїв.

Що відомо про інтернаціональні легіони

Інтернаціональний легіон територіальної оборони України - військова частина, у якій служать військові добровольці - громадяни інших країн. Створена Урядом України за ініціативою Президента Володимира Зеленського створена 27 лютого, для боротьби з вторгненням Росії в Україну.

На боці українців воюють представники різних національностей

Зокрема, чеченці, бійці Міжнародного миротворчого батальйону імені Шейха Мансура, беруть участь в бойових діях під Києвом.

Також українсько-ромський єврей з Одеси закликав свої братів ромалів приєднуватися до захисту України. Воїн - гранатометник Національної гвардії.