Легион "Свобода России" вернулся с первого задания с "трофейным" лейтенантом (видео)

Легион "Свобода России" , который воюет против путинского режима и за правду, которая на стороне Украины, показал пленного русского лейтенанта, которого захватили во время выполнения первого боевого задания.

"Всем привет из Донбасса от Легиона. Итак, братья, или экс-братья, не знаю, как вас называть. Мы уже в строю. Мы уже здесь. Очень скоро все решится", - говорит военный.

Отметим, что Легион недавно получил свою форму и шевроны. Теперь они носят такой же "пиксель", как и ВСУ.

Как россиянам попасть в легион

Легион "Свобода России" был создан в конце марта. Чтобы попасть туда, россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Там они получат дальнейшие инструкции.