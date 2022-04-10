Легион "Свобода России" вернулся с первого задания с "трофейным" лейтенантом (видео)
Легион "Свобода России", который воюет против путинского режима и за правду, которая на стороне Украины, показал пленного русского лейтенанта, которого захватили во время выполнения первого боевого задания.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Всем привет из Донбасса от Легиона. Итак, братья, или экс-братья, не знаю, как вас называть. Мы уже в строю. Мы уже здесь. Очень скоро все решится", - говорит военный.
Отметим, что Легион недавно получил свою форму и шевроны. Теперь они носят такой же "пиксель", как и ВСУ.
Как россиянам попасть в легион
Легион "Свобода России" был создан в конце марта. Чтобы попасть туда, россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы. Там они получат дальнейшие инструкции.
В УКРАИНЕ СОЗДАН ЛЕГИОН "СВОБОДА РОССИИ" ДЛЯ БОРЬБЫ С ПУТИНСКИМ РЕЖИМОМ.— Конец Мордора (@endofmordor) March 27, 2022
Чтобы попасть в легион россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы.
Там вам дадут дальнейшие инструкции как попасть в Украину и в легион. pic.twitter.com/hOM594Nwxh
Ранее мы писали, как грузины зачищают Ирпень от вражеских оккупационных войск.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.