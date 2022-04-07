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Легіон "Свобода Росії", що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото)

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Четвер 07 квітня 2022 11:42
Легіон "Свобода Росії", що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото) Колаж РБК-Україна: Легіон "Свобода Росії" воює в Україні проти Путіна
Автор: Світлана Мащенко

На стороні України, тобто на стороні правди, воюють бійці багатьох національностей - білоруси, грузини, чеченці, легіонери зі всього світу, і навіть самі... росіяни. Тобто свідомі люди, які розуміють, що путінський режим треба знищувати.

Нещодавно легіон "Свобода Росії" отримав власні шеврони і форму.

Про це йдеться у Twitter Конец Мордора.

Бійцям вручили форму з українським пікселем, який відрізняється розміром від російського. Український - більше.

"Сьогодні наш легіон, як один з військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму і атрибутику легіону "Свобода Росії" відтепер ми будемо воювати за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі з символами нашої нової Росії", - говориться в повідомленні.

Легіон &quot;Свобода Росії&quot;, що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото)Легіон &quot;Свобода Росії&quot;, що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото)Легіон &quot;Свобода Росії&quot;, що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото)Легіон &quot;Свобода Росії&quot;, що воює за Україну отримав власні шеврони і форму (фото)

Фото: twitter.com/endofmordor

Як росіянам потрапити до легіону

Щоб потрапити в легіон, росіянам потрібно дістатися до будь-якого посольства України в Грузії, Азербайджані або в будь-якій країні Європи. Там їм дадуть подальші інструкції як потрапити в Україну і в легіон.

Легіон було створено наприкінці березня.

Раніше ми писали, що українсько-єврейський ром з Одеси закликав своїх братів ромалів віджимати в окупантів кораблі.

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