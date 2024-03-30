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Мэр Белой Церкви планирует вступить в ряды ВСУ

Суббота 30 марта 2024 14:12
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Мэр Белой Церкви планирует вступить в ряды ВСУ Фото: Геннадий Дикий, городской голова Белой Церкви (facebook.com/dykyi.ga)
Автор: Сергей Пышкин

Городской голова Геннадий Дикий принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Дикого.

"Я имею воинское звание офицера, а также военную специальность. Я офицер противовоздушной обороны. Принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. И с миллионами наших сограждан - стать на защиту государства", - заявил Дикий.

В частности, он добавил, что Белая Церковь развивается в правильном направлении, имеет прочные позиции, а инфраструктура подготовлена к любым возможным атакам врага.

Законопроект о мобилизации

25 декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. После чего, 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел более 4 тысяч поправок в законопроект. Как заявлял нардеп Федор Вениславский, наибольшее количество поправок касалось аспирантов и смотрителей людей с инвалидностью.

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