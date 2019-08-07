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Легендарний радянський актор був екстрено госпіталізований: що сталося

STYLERЖиття    07.08.2019 - 17:09
Легендарний радянський актор був екстрено госпіталізований: що сталося
Швидка медична допомога (wikimedia.org)

Медики серйозно стурбовані здоров'ям відомого артиста

Радянський актор Валентин Гафт був госпіталізований до лікарні у важкому стані. За даними російських ЗМІ, актор переніс інсульт і на даний момент знаходиться в задовільному стані.

Інформацію про госпіталізацію 83-річного Валентина Гафта підтвердила його дружина Ольга Остроумова. Вона зазначила, що артист вже посміхається.

"Так, Валентин у лікарні у задовільному стані. Посміхається вже. Всі навколо нього танцюють, танцюють, все дуже уважні", - повідомила Остроумова.

Також зазначається, що Валентин Гафт переніс інсульт і спочатку його стан викликав побоювання у лікарів. Його помістили в реанімацію, але стан почав поліпшуватися і стабілізуватися. Зараз він знаходиться в звичайній палаті відділення неврології.

Легендарний радянський актор був екстрено госпіталізований: що сталося

Валентин Гафт (соціальні мережі)

Також відомо, що два роки тому Валентин Гафт переніс серйозну операцію. Він невдало впав і травмував руку.

Валентин Йосипович Гафт – легендарний радянський актор театру і кіно, театральний режисер. Лауреат численних нагород і премій. На його рахунку близько 100 фільмів, найвідоміші з яких: "Каліф-лелека", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Гараж", "Про бідного гусара замовте слово", "Чорна курка, або Підземні жителі", "Чародії", "Забута мелодія для флейти", "Візит до Мінотавра", "Небеса обітовані", "Майстер і Маргарита".

Також Валентин Гафт багато грав у театрі і озвучував ролі у популярних радянських мультфільмах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський захворів і виступив на нараді з хрипким голосом.

А також розповідали про те, що в Нідерландах помер легендарний актор Рутгер Хауер.

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