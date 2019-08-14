ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Культовий радянський актор потрапив до реанімації: що відомо

STYLERПерсони    14.08.2019 - 15:09
Культовий радянський актор потрапив до реанімації: що відомо
Армен Джигарханян потрапив до реанімації в Москві (фото: wikimedia.org)

Джигарханян знаходиться під постійним наглядом медиків

Культовий радянський і російський актор театру і кіно Армен Джигарханян потрапив до реанімації в одну з лікарень Москви. Про це повідомляє Telegram-какнал Mash.

Відомо, що у 83-річного народного артиста загострилося давнє захворювання на фоні серцево-судинної та ниркової недостатності.

Культовий радянський актор потрапив до реанімації: що відомо

Армен Джигарханян (фото: cosmo.ru)

Джигарханян перебуває в одній з московських клінік під постійним наглядом лікарів.

Одні з найбільш знаменитих його ролей у радянському кінематографі - це професійний вбивця Макс Рішар "Тегеран 43", штабс-капітан Овєчкін (серія "Пригоди невловимих месників"), Карл з культового серіалу "Місце зустрічі змінити не можна" та багато інших.

Всього в фільмографії актора понад 300 кіноробіт, а також участь у сотнях театральних постановок.

Його колега Валентин Гафт одного разу іронічно обіграв цей факт в епіграмі: "Багато менше на землі армян, ніж фільмів, де зіграв Джигарханян".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський захворів і виступив на нараду з хрипким голосом.

А також розповідали про те, що в Нідерландах помер легендарний голлівудський актор Рутгер Хауер.

Зірку "Вулиць розбитих ліхтарів" терміново доставили в лікарню: подробиці Просто не прокинувся: на зйомках раптово помер актор з фільму "Бетмен"
Новини України актерреанимация
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся