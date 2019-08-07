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Зеленський захриплим голосом повідомив про застуду (відео)

STYLERЖиття    07.08.2019 - 11:52
Зеленський захриплим голосом повідомив про застуду (відео)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський захворів, але вирішив не скасовувати візит до Туреччини

Володимир Зеленський захворів. Але застуда не завадить президентові України відправитися з робочим візитом до Туреччини.

Про те, що він застудився, Зеленський повідомив журналістам у ході екстреної наради з силовиками через ескалації ситуації на Донбасі. Під час виступу президент виглядав втомленим, його голос став захриплим, кілька разів він кашлянув.

"Вибачте. Захворів", - сказав Зеленський.

Користувачі мережі бажають Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання і підтримують його теплими словами.

Володимир Зеленський захворів перед поїздкою до Туреччини (facebook.com/president.gov.ua)

Зазначимо, що президент України в Туреччині, куди він відправиться 7 серпня, обговорить культурні відносини, діаспорне співробітництво, безпеку, а також оборонну промисловість.

При цьому Володимир Зеленський не виключає, що може перервати візит до Туреччини через ескалацію на Донбасі

Раніше журналісти з'ясували, за чий рахунок літали Володимир Олександрович з першою леді Оленою Зеленською до Одеси, і хто оплатив їх візит до Південної Пальміри.

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